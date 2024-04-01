بهارات صديقة لصحة الكلى استبدلها بالملح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

مائدة الإفطار والسحور تعتمد على البهارات بشكل ضروري لإضافة نكهات مثالية إلى الأطعمة، بالإضافة إلى تأثيرها المذهل على الصحة العامة، وخاصًة الكلى.

وبحسب ما ذكره موقع sharecare، healthline، إليك البهارات الصحية للكلى بدلًا من إضافة الملح.

زنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الأعضاء من التلف ومنها الكلى، كما أنه يحسن عملية الهضم ويقلل من الغثيان والانتفاخ والغازات.

إكليل الجبل

عشبة غنية بالحديد والكالسيوم وفيتامين ب 6، ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات كما أنها تحمي من خطر حصوات الكلى وتحافظ على صحة خلايا الكلى، كما يساعد في عملية الهضم، ويعزز الذاكرة والإدراك، ويحسن من الحالة المزاجية.

حب الهال

له خصائص مضادة للالتهابات بالإضافة إلى خصائص مضادة للميكروبات، مما يعني أنه يمكن أن يقتل بعض البكتيريا والفطريات ويحافظ على صحة الكلى ويحمي من خطر تكون الحصوات، كما يقلل الهيل من رائحة الفم الكريهة،بالإضافة إلى تأثيره المذهل على صحة القلب والأوعية الدموية والصحة الأيضية.

ريحان

يتميز الريحان بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة مما تحمي خلايا الكلى والحفاظ على صحتها، كما يفيد الريحان الجهاز المناعي، ويخفف التوتر، ويعزز الذاكرة، وقد يساعد أيضًا في تحسين مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري.

زعتر

أنه مليئ بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والفيتامينات A وC وB-6، ويدعم صحة الكلى ويقي من خطر تعرضها إلى التلف، كما يعزز جهاز المناعة لديك، ويخفف من التهاب الحلق، ويقلل الالتهاب، ويحسن وظيفة الجهاز الهضمي.

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