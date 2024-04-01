احذر 3 عادات خاطئة عند العطس تُدمر صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

العطس رد فعل طبيعي للجسم للتخلص من المواد المُهيجة من الأنف والحنجرة، ولكن، يرتكب العديد من الأشخاص بعض الأخطاء عند العطس، تُعرضهم للخطر، وفقا لموقعي "health".

- كتم العطس

لا يُدرك هؤلاء المخاطر الجسيمة التي قد يُسببها كتم العطس، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة.

يُولد العطس ضغطا كبيرا داخل الأذنين، لذا عندما يتم كتمه، يسبب تمزق طبلة الأذن، ما يؤدي إلى فقدان السمع، وحتى في الحالات الشديدة، تمزق الأوعية الدموية في عينيك أو دماغك.

بالإضافة إلى، يسبب أيضا ضغطا كبيرا على الرئتين، وهذا بدوره يساهم في كسر أضلاعك.

- العطس بقوة كبيرة

يسبب العطس بقوة تمزق الأوعية الدموية في الأنف، وهذا من أكثر مخاطر العطس بقوة، حيث يؤدي إلى نزيف في الأنف.

كما تنتشر قطرات المخاط أثناء العطس لمسافة تصل إلى 6 إلى 8 أمتار مُحملة بالفيروسات والبكتيريا، ما يُزيد من فرصة الإصابة بالعدوى والجراثيم.

- عدم تغطية الأنف أثناء العطس

تنتشر الفيروسات والجراثيم من خلال قطرات المخاط التي تُطلق عند العطس، ما يسبب انتشار العدوى بين الأشخاص.

كيف يساعد العطس على تنظيف الأنف؟

عندما تدخل جزيئات غريبة مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو الدخان إلى الأنف، فقد تتفاعل مع الغشاء المخاطي للأنف، وبالتالي يتم إرسال إشارة كهربائية إلى الدماغ لإعلامه بوجود مُهيج في الأنف.

يُرسل الدماغ إشارة إلى عضلات الصدر والحجاب الحاجز، ما يؤدي إلى خروج الماء والمخاط والهواء من الأنف بسرعة.

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