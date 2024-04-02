هل الأرق علامة على اقتراب الدورة الشهرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أن النساء يواجهن اضطرابات في النوم والمزاج قبل بدء الدورة الشهرية.

وفي هذه الدراسة طلب الباحثون من 51 امرأة يتمتعن بصحة جيدة، وتتراوح أعمارهن بين 18 و35 عاماً، ارتداء أجهزة تتبع النوم، واستكمال مذكرات يومية تسجل نومهن وعواطفهن على مدار دورتين شهريتين، وفقا لموقع "Everyday Health".

أظهرت النتائج أن النساء عانين من:

زيادة الاستيقاظ أثناء الليل.

قضاء وقت أقل في النوم.

مشاعر غضب متزايدة.

انخفاض مشاعر السعادة والهدوء والحماس.

تقول الدكتورة جيسيكا ميرز، الباحثة الرئيسية في كلية طب بايلور في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، إن التغيرات الهرمونية قبل الدورة الشهرية تؤثر على النوم الطبيعي، ما يؤدي إلى أرق الدورة الشهرية.

وأشارت إلى أن اضطرابات النوم تؤثر على المزاج، ما يجعل من الصعب الشعور بالسعادة أو الهدوء أو الحماس.

ونُصحت النساء بالحفاظ على عادات نوم جيدة طوال الشهر لتقليل تأثير أرق الدورة الشهرية.

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