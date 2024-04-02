هذا ما يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة تورو بنيويورك، أن التوقف عن تناول الفركتوز لمدة 10 أيام فقط له تأثير إيجابي على صحة الأطفال.

شارك في الدراسة أكثر من 40 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8 و 18 عاما، قُسموا إلى مجموعتين، مجموعة توقفت عن تناول الفركتوز، ومجموعة استمرت في تناول الفركتوز كالمعتاد، وفقا لموقع "The Conversation".

نتائج مذهلة

أظهرت النتائج أن المجموعة التي توقفت عن تناول الفركتوز شهدت انخفاضا ملحوظا في:

الدهون الثلاثية داخل الجسم.

جلوكوز الدم الصائم.

ضغط الدم.

الدهون المخزنة على الكبد.

مقاومة الأنسولين.

وزن الجسم.

كيف يفسر ذلك؟

أشار الباحثون إلى أن السبب وراء هذه النتائج هو أن الجسم يتعامل مع الفركتوز بشكل مختلف عن الجلوكوز، حيث يتم تحويل الفركتوز الزائد إلى جلوكوز، أو يستخدم كوقود، أو يتم تحويله إلى دهون ثلاثية.

وأضافوا، الإفراط في تناول الفركتوز يؤدي إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية في الدم، ودهون الكبد، وجلوكوز الدم، والوزن، ومقاومة الأنسولين.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية مراقبة كمية السكر المضاف الذي نتناوله، خاصة سكر الفركتوز.

كما ينصح بتناول الفواكه والخضروات كمصادر طبيعية للسكر بدلا من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على شراب الذرة الغني بالفركتوز.

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