أسهل طريقة لعمل الشيش طاووق بالدجاج.. بسر التتبيلة الأصلية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الشيش طاووق من أشهى الأكلات، وطريقة تحضيره تهم فئة كبيرة من عشاق الطعام، ويصبح هذا الطبق بين الأكثر طلبًا مع اقتراب العيد، لعمل أكلات مختلفة بأسرار المطاعم.

نستعرض في السطور التالية نصائح مميزة لتحضير الشيش طاووق بطعم لا يقاوم على طريقة المطاعم، بدءًا من اختيار المكونات وطريقة تحضير التتبيلة حتى شويها بشكل مثالي، وفقًا لموقع «Cooking classy» البريطاني.

مكونات طبق الشيش طاووق:

2 كيلو من صدور الدجاج منزوعة الجلد، مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

1/2 كوب من الزبادي.

1/2 كوب عصير ليمون.

1/2 كوب زيت زيتون.

5 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

1/2 ملعقة صغيرة زعتر.

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

خطوات التحضير

ولعمل شيش طاووق بالدجاج بالتتبيلة السرية، اتبعي هذه الخطوات:

أولا لعمل التتبيلة؛ احضري وعاء كبيرًا، وضعي به الزبادي، عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم، معجون الطماطم، وأضفي إليهم كل التوابل والملح، الفلفل، واخلطي المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدًا.

في الخطوة التالية ضعي مكعبات الدجاج في التتبيلة، ولابد أن تكون قطع الدجاج مغطاة جيدا بالتتبيلة، وتوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

بعد المدة الكافية لتتبيل قطع الدجاج، احضري أسياخ أو العيدان الخشبية ورصي بها قطع الدجاج، ويفضل وضع بصل، فلفل اخضر وطماطم بين قطع الدجاج مما يعطى للدجاج طعم وريحة مميزة وشهية.

ضعي عيدان شيش طاووق على الشواية على نار متوسطة لمدة من 5 لـ 10 دقائق حتى تنضج جيدًا، وتقدم مع الطحينة والكاتشب والخضروات، وذلك حسب الرغبة.