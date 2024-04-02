ماذا يفعل الضحك بجسمك؟.. تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الطبيبة الروسية أولغا تكاتشوفا، أخصائية أمراض الشيخوخة ومديرة المركز الروسي لبحوث الشيخوخة، فوائد الضحك العديدة على صحة الإنسان، مشيرة إلى أنه يُحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويُطيل العمر، ويعزز الذاكرة.

وقالت: "يُظهر الأشخاص الذين يضحكون باستمرار صحة أفضل للقلب والأوعية الدموية، ويعيشون حياة أطول، وفقا لوكالة "إزفيستيا" الروسية.

وأوضحت أن خطر الوفاة ومضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية يقل لدى الأشخاص الذين يضحكون أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، مقارنة بأولئك الذين يضحكون أقل من مرة واحدة في الشهر.

وأشارت إلى أن الضحك ليس مجرد رد فعل عاطفي، بل يؤثر بشكل مباشر على مجموعة متنوعة من وظائف الدماغ، بما في ذلك الشعور بالألم ومنظومة المناعة.

وتابعت: "لذلك، فإن مشاهدة الأفلام الكوميدية تقلل من شدة الألم، ويرجع ذلك إلى إفراز نواقل عصبية معينة (السيروتونين، الإندورفين، الدوبامين، الأوكسيتوسين) أثناء الضحك، كما أن الضحك يحفز نمو خلايا الجهاز المناعي التي تنتج الأجسام المضادة، مما يقلل من التعرض للأمراض المعدية".

وأوضحت أن الضحك يساعد على تذكر المعلومات بشكل أفضل، وذلك لأن الجهاز الحوفي، المسؤول عن رد الفعل العاطفي على شكل ضحك، على اتصال وثيق بالحصين، وهو جزء الدماغ الذي تتشكل فيه الذاكرة. لذلك، يتم تذكر المعلومات المشحونة عاطفياً بشكل أفضل.

وأضافت: "الضحك ينشط التنفس ويحسن الدورة الدموية في جميع أعضاء الجسم، وبالتالي، يمكن استخدامه كجزء من تمارين التقوية العامة، خاصة مع المرضى الذين يجدون صعوبة في القيام بنشاط بدني منتظم".

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