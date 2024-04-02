هذا ما يفعله الامتناع عن تناول الحليب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - الحليب من المشروبات المفضلة لدى الكثير، لما له من فوائد صحية عديدة، لكن هل تعلم ما يحدث لجسمك عند التوقف عن تناوله؟

حذرت الدكتورة الروسية إينا إيونوفا، الأستاذة المساعدة في قسم تكنولوجيا الحليب ومنتجات الألبان وصناعة الجبن في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية، من أضرار التوقف عن استهلاك الحليب ومنتجات الألبان من النظام الغذائي، خاصة للأطفال، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

وقالت، إن منتجات الألبان تؤدي دورا مهما في نمو وتطور الأطفال في سن المدرسة، نظرا لاحتوائها على المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات الأساسية.

وتابعت: "يمكن للحليب أو منتجات الألبان أن تشكل ما يصل إلى 40 %من النظام الغذائي اليومي للشخص، كما أن تناول منتجات الألبان التي تحتوي على البروبيوتيك يساعد على تحسين التوازن الهضمي وصحة الجهاز المناعي، فضلا عن الحماية من الميكروبات الضارة المحتملة وتدعم صحة الجهاز التنفسي والفم".

ونصحت الجيميع بقراءة الملصقات بدقة قبل شراء منتجات الألبان من المتاجر، مشيرة إلى أن المنتجات الخالية من المواد الحافظة تتميز بتركيبة بسيطة ومدة صلاحية قصيرة.

وأوضحت أن المنتجات التي تشير ملصقاتها إلى أنها "تحتوي على الحليب" أو "منتج الألبان" أو "اللبن الرائب"، تحتوي في تركيبها على أقل من 50 % من مواد أخرى ليست ألبان.

اقرأ أيضا:

هدد صحة الفنانة فريدة سيف النصر.. ماذا نعرف عن تسمم الدم وأعراضه؟

4 فئات ممنوعون من تناول المحشي.. لهذه الأسباب

أعراض إذا ظهرت على ساقيك قبل النوم تكشف ارتفاع الكوليسترول

5 علامات إذا شعرت بها في المعدة فأنت مصاب بالقولون

للرجال.. هذه العلامات تنذر بالإصابة بسرطان قاتل