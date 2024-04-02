7 نصائح ذهبية تخلصك من رائحة الفم الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأشخاص من انبعاث رائحة غير مستحبة من الفم، ما يسبب لهم الشعور بالانزعاج والإحراج أمام الآخرين.

ووفقا لموقع "Times of India"، هناك عدة نصائح يمكنك اتباعها للحفاظ على رائحة الفم والشعور بالانتعاش.

- شرب كمية كافية من الماء

ينصح بشرب 8 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة الجسم، وإفراز اللعاب بشكل كاف، حيث يسبب انخفاضه رائحة الفم الكريهة.

- تنظيف الأسنان باستمرار

من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل بانتظام، لمواجهة رائحة الفم الكريهة.

- استعمال الخيط يوميا

يساعد استخدام خيط الأسنان، على إزالة جزيئات الطعام واللويحات من بين الأسنان، وبالتالي التخلص من رائحة الفم الكريهة.

- استخدام غسول الفم

يعمل غسول الفم الذي لا يحتوي على الكحول في الحصول على نفس نظيف عن طريق إزالة البكتيريا وتحييد المركبات التي تسبب الروائح الكريهة.

- تجنب الحلويات

يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى نمو البكتيريا في الفم، ما يسبب تراكم الجير وانبعاث رائحة الفم الكريهة، لذا عليك استبدالها بالفواكه الطازجة.

- مضغ علكة خالية من السكر

يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر يحفز إنتاج اللعاب، على تنظيف تجويف الفم وتحييد الأحماض التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

- تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية

الحد من استهلاكها أو تنظيف الأسنان بعد تناولها مباشرة، يساهم في موازنة آثارها على رائحة النفس.

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