هذا ما يحدث للكلى عند تناول البلح باللبن - مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البلح باللبن من المشروبات الرمضانية التي تُزين موائد الإفطار خلال شهر رمضان، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه.

وأوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن التمر باللبن من المشروبات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، إلا أنه يسبب تفاقم أمراض الكلى، لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، ذلك، يُنصح مرضى الكلى باستهلاك التمر باللبن باعتدال".

وتابعت، الإفراط في تناوله يسبب ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، ما يضر بصحة المريض.

ولفتت إلى، كما يحتوي البلح على كميات عالية من الأكسالات، التي تسبب زيادة ترسبات الكالسيوم في الكلى، ما يُزيد خطر تكون الحصوات.

وأشارت إلى، يوفر هذا المشروب العديد من الفوائد وتشمل:

- يساعد علي تحسين حركة الأمعاء، ما يقلل من الانتفاخ والإمساك.

- يحتوي أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تقوي جهاز المناعة، وتقلل فرص الإصابة بنزلات البرد.

- تقليل التهابات الجسم، ودعم صحة القلب.

- منع انسداد الشرايين، وتكون الجلطات.

- الوقاية من السرطان، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.