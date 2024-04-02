4 أعراض تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

قد يواجه بعض الأشخاص علامات مفاجئة خلال الإفطار باقي أيام شهر رمضان، تنذر بخطر الإصابة بمرض قاتل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة mirror البريطانية، أن هناك أعراض غير معروفة تنذر بالإصابة بسكتة دماغية التي يمكن أن تحدث أثناء تناول الطعام.

ومنها الإصابة بصعوبة البلع، أو كما يطلق عليها طبيًا عسر البلع، التي تكون بمثابة مؤشرًا على الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث يشير إلى تعلق الطعام في المريء خلال تناول الأطعمة، ويمكن أن يؤثر أيضًا على الحلق أو الصدر.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هناك أعراض أخرى تشمل ما يلي:

1- الإصابة بالسعال أو الاختناق عند تناول الطعام أو الشراب.

2- خروج الطعام من الأنف.

3- الشعور بأن الطعام عالق في حلقك أو صدرك.

4- إفراز اللعاب عند المضغ.

مع العلم يمكن أن تختفي أعراض السكتة الدماغية سريعًا وفي أقل من يوم واحد في بعض الحالات، مما قد يعني إصابتك بنوبة نقص تروية عابرة (TIA).

وينبغي أيضًا التعامل مع هذه الحالات كحالة طارئة لمنع حدوث سكتة دماغية أخرى.

وقد تشمل العلامات والأعراض الأخرى ما يلي:

- شلل كامل في جانب واحد من الجسم.

- عدم وضوح الرؤية.

- الشعور بالتعب.

- الشعور بالدوخة.

- ظهور صعوبة في الفهم.

- الشعور بمشكلة في التوازن والتنسيق.

- صداع مفاجئ وشديد للغاية يؤدي إلى ألم شديد لا يشبه أي شيء حدث من قبل

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