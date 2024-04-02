علامة خطيرة تظهر في العين تنذرك بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

مرض السكري هو مرض مزمن ناتج عن خلل في إنتاج أو استخدام الأنسولين، وهو هرمون ضروري لتنظيم مستويات السكر في الدم الجلوكوز.

هل لاحظت وجود بقع صغيرة بيضاء أو صفراء على بؤبؤ عينك؟ قد تكون هذه علامة على اعتلال الشبكية السكري، وهو أحد مضاعفات مرض السكري التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.

كشف استشاري الباطنة سعيد شلبي، يمكن أن يكون شخص ما مصابا بمرض السكري دون ظهور علامات عليه، فإن فحوصات العين المنتظمة مهمة لأنه في بعض الأحيان يكون هناك الكثير من علامات مرض السكري في العين.

يمكن أن يؤثر مرض السكري على الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين، والتي يمكن لطبيب العيون رؤيتها عندما ينظر إلى الشبكية (الطبقة الحساسة للضوء).

ما هو اعتلال الشبكية السكري؟

يحدث اعتلال الشبكية السكري عندما تتضرر الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين، وهي الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين.

ما هي أعراض اعتلال الشبكية السكري؟

بقع بيضاء أو صفراء على بؤبؤ العين

رؤية ضبابية أو مشوهة

رؤية بقع داكنة أو عائمة في مجال الرؤية

فقدان الرؤية في بعض الأحيان

ما هي علامات خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري؟

ارتفاع مستويات السكر في الدم

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع مستوى الكوليسترول

السمنة

التدخين

كيف يتم تشخيص اعتلال الشبكية السكري؟

يتم تشخيص اعتلال الشبكية السكري من خلال فحص شامل للعين، والذي يتضمن:

اختبار حدة البصر

فحص قاع العين

التصوير المقطعي البصري المحوسب (OCT)

كيف يتم علاج اعتلال الشبكية السكري؟

يعتمد علاج اعتلال الشبكية السكري على شدة الحالة، ويشمل:

التحكم في مستويات السكر في الدم

التحكم في ضغط الدم

التحكم في مستوى الكوليسترول

العلاج بالليزر

حقن العين

جراحة العين

كيف يمكن الوقاية من اعتلال الشبكية السكري؟

يمكن الوقاية من اعتلال الشبكية السكري من خلال:

التحكم في مستويات السكر في الدم

التحكم في ضغط الدم

التحكم في مستوى الكوليسترول

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

إجراء فحوصات منتظمة للعين

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