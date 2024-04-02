هذا ما يحدث للكوليسترول والسكر معًا عند تناول الكعك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، الذي يشتهر ببعض العادات الغذائية منذ زمن، ومنها تناول الكحك، ويتساءل البعض عن تأثير تناولها على مستويات الكوليسترول والسكر معا.

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن تناول الكحك له تأثيرات سلبية على مستويات السكر في الدم، حيث يحتوي على سكر ودقيق أبيض، يؤدي إلى ارتفاع في مستويات خطيرة في الدم، واستمرار ذلك قد يؤدي إلى خطر الإصابة بغيبوبة.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن احتواء الكحك على دقيق أبيض وسكر وسمن التي تعتبر من مصدر حيواني، إلى زيادة الدهون الثلاثية في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الكلي، وتحديدًا الضار في الدم مما يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، كما يزداد خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

وأوضح القيعي، أن الاعتدال في تناول الكحك لمرضى السكري والكوليسترول المرتفع، تساهم في تجنب المخاطر الصحية، ويفضل تناول من قطعة إلى أثنين كحد أقصى لتجنب مخاطره، مع تناوله بمشروبات عشبية تحسن من عملية الهضم، مثل النعناع والينسون.

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