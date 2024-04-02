للمرة الأولى.. رفع أذان المغرب بمقر رئيس وزراء اسكتلندا في رمضان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

واقعة فريدة شهدتها اسكتلندا، بعدما نشر حمزة يوسف، الوزير الأول في البلاد "منصب يصف كرئيس وزراء"، مقطع فيديو من رفع الأذان في "بوت هاوس" (مقر إقامة الوزير الأول في اسكتلندا).

يوسف شغل منصب عضو في البرلمان الأسكتلندي عن جلاسكو بولوك منذ عام 2016 وفي جلاسكو بين عامي 2011 و 2016، وهو أول وزير مسلم وغير أبيض عمل في الحكومة الاسكتلندية، ولد في جلاسكو، لأب من باكستان وأم من كينيا.

وانتشر مقطع الفيديو على صفحة حمزة يوسف بمنصة إكس، مدونا تعليق: "يفطر المسلمون عند غروب الشمس مع الأذان، اليوم، أدى الشيخ رباني الأذان في Bute House مع أصدقاء من مختلف الطوائف الدينية".

وتابع: "من المحتمل جدًا أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأذان الإسلامي للصلاة في بوت هاوس".

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