6 علامات خفية تكشف مرضا خطيرا في المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يُعرف شهر رمضان بكثرة الأطباق الشهية، إلا أن بعض العادات الغذائية الخاطئة خلال هذا الشهر الفضيل تُشكل عبئا على صحة الجهاز الهضمي، خاصة التهاب القولون، ما يسبب أعراضا مزعجة للصائم، وفقا لموقع "thehealthy".

الإسهال

يشير الدم في البراز إلى وجود نزيف داخلي في الأمعاء، بسبب تهيج أو تورم البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة، الناتج عن التهاب القولون.

ألم البطن

التهاب القولون التقرحي يسبب آلاما في البطن، عند محاولة الجسم دفع الطعام عبر القولون.

سوء التغذية

يعاني المريض من قلة الشهية بسبب أعراض التهاب القولون، ما يؤدي إلى نقص في السعرات الحرارية، وسوء امتصاص العناصر الغذائية.

التعب

يؤدي نقص هذه العناصر الغذائية إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

فقدان الوزن

يساهم الإسهال الناجم عن التهاب القولون، إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل والمعادن من الجسم، ما يسبب فقدان الوزن.

فقر الدم

عندما لا تحصل على ما يكفي من الحديد من طعامك بسبب تلف بطانة الأمعاء، يُزيد ذلك خطر الإصابة بفقر الدم.

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