اليوم العالمي للتوحد| علامات مبكرة في الرحم تكشف الإصابة.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

يحتفل العالم باليوم العالمي للتوحد في الثاني من أبريل من كل عام، بهدف نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد (ASD) ودعم الأشخاص المصابين به وعائلاتهم.

وبحسب موقع medical news، يمكن الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد عن طريق الموجات فوق الصوتية الروتينية قبل الولادة في الثلث الثاني من الحمل.

علامات مبكرة في الرحم:

إذ وجد أن الأجنة الذين أصيبوا لاحقًا باضطراب طيف التوحد لديهم تشوهات في القلب والكلى والرأس، وهو معدل أعلى بثلاثة أضعاف مما وجد في الأجنة التي تنمو بشكل طبيعي من عامة السكان وضعف معدل أشقائهم الذين ينمون بشكل طبيعي.

وهذه الحالات الشاذة كانت أكثر شيوعًا لدى الفتيات من الأولاد، وارتبطت شدتها أيضًا بخطورة اضطراب طيف التوحد لاحقًا.

أمل في التشخيص والعلاج المبكر:

هذه العلامات يمكن استخدامها لتقييم احتمالية ولادة الطفل مصابًا باضطراب طيف التوحد، مما قد يفتح المجال أمام التشخيص والعلاج المبكر، الذي أثبتت الدراسات أنه يمكن أن يزيد من القدرة الاجتماعية للطفل بمقدار ثلاثة أضعاف.

والتشخيص قبل الولادة قد يعني دورة علاجية منذ الولادة بدلاً من الانتظار حتى سن الثانية أو الثالثة أو حتى بعد ذلك، مما يُعزز فرص النجاح وتحسين نوعية حياة الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد.

اقرأ أيضا:

5 عادات غدائية خاطئة تضر صحتك في رمضان.. احذرها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكعك صباح أول يوم العيد؟

4 أضرار للنوم بعد السحور مباشرة.. ما هو الوقت المناسب؟

مخاطر الإفراط في تناول الخبز أول يوم العيد؟

سودانيون على طريق الواحات.. كيف يقضي الهاربون من نار الحرب رمضان في مصر؟