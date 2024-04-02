عروس تضبط حماتها وهي تحاول ارتداء فستان زفافها قبلها .. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، ضبطت عروس حماتها وهي ترتدي فستان زفافها سرًا، مما جعل العروس في حالة صدمة شديدة، ونتج عن ذلك خلافات عائلية كبيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة mirror البريطانية، بدأ الأمر يومًا ما أن تُجرب فستان الزفاف لحبها الشديد للفساتين، ولكن زوجة نجلها المستقبلية رفضت طلبها وبشدة، وانتهى الأمر في هذه اللحظة، وأعتقدت أن الأمر أنتهى في هذه اللحظة.

ووصلت العروس إلى منزلها المستقبلي وكان خطيبها هناك، وعند دخولها إلى الغرفة كان يحاول منعها، لترى الصدمة، حيث كانت حماتها ترتدي فستان زفافها، وأول ما فعلته العروس المستقبلية، هو التقاط صورة لوالدته و من ثم قالت أنها ترغب في تبديل هذا الفستان وترغب في مبلغ 3 آلاف جنيه استرليني أي ما يعادل (180 ألف جنيه مصري)، في 3 أيام حتى تشتري فستان جديد، وإذا لم تدفع المبلغ ستظهر الصورة لجميع أفراد العائلة، مما نتج عنه ذعر خطيبها ووالدته.

ومن ثم أنهارت العروس من البكاء، وانفجر خطيبها قائلًا أنها بالغت في ردة فعلها، لأن والدته أرادت فقط تجربة الفستان، ولم يحدث أي ضرر له، لكن العروس رفضت الاستماع إلى خطيبها وقالت له بهدوء إن فساتين الزفاف "يجب أن ترتديها العروس فقط"، وتابعت: "شعرت بالاشمئزاز عندما نظرت إلى الفستان مرة أخرى، لم أعد أريده، ولذا أعتقد أنه من العدل أن تدفع لي بعد أن أفسدته علي".

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