معلومات لا تعرفها عن محمد أبو جبل ( صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - حل حارس منتخب مصر وفريق البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضيفا، على برنامج "رامز جاب من الآخر" المذاع على شاشة قناة MBC مصر، اليوم الثلاثاء.

وإلى جانب محمد أبوجبا تواجد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي معه.

وإليكم معلومات عن محمد أبوجبل بعد ظهوره مع رامز جلال:

اسمه محمد قطب أبو جبل وشهرته جاباسكي

يلعب حاليا لصالح نادي البنك الأهلي ولعب من قبل في الزمالك

كان قريبا من الانضمام للأهلي لكن المفاوضات فشلت

من مواليد 29 يناير 1989 "35 سنة"

متزوج من الجزائرية سمارة يحيى

أكد أن فشل انتقاله للأهلي "نصيب"

نفى حدوث أي مشادة بينه وبين محمود كهربا في معسكر منتخب مصر، مشيرا إلى أن كل ما قيل وقتها خرج من أشخاص لهم مصالح في عدم انضمامه إلى الأهلي

أكد أن أحمد حجازي زميله بالمنتخب أشار له أن الدور جاء عليه لتسديد ركلة الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية ولذلك سدد الركلة التي أطاحت بمنتخب مصر خارج أمم إفريقيا.