عدو الكبد.. احذر هذا المكون الخطير يدمر كبدك دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الملح عنصر أساسي في المائدة الرمضانية، حيث نستخدمه لتتبيل الأطباق وإضافة نكهة مميزة، لكن الإفراط في تناوله يهدد صحة الكبد، وفقا لموقعي "timesofindia"، و"india".

تأثير الملح على صحة الكبد

- احتباس السوائل

الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى احتباس السوائل، وهو عامل خطر يضر بصحة الكبد.

- تليف الكبد

يسبب تناول هذا المكون بكثرة تليف الكبد، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة.

- ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم من أكثر العوامل خطورة على صحة الكبد، حيث يسبب تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكبد، ما يُعيق تدفق الدم ويقلل من قدرته على أداء وظائفه.

جمعية القلب الأمريكية تُحذر

تحذر جمعية القلب الأمريكية (AHA) من مخاطر الإفراط في استهلاك الملح، حيث تُوصي بألا يتجاوز استهلاك الشخص البالغ من الصوديوم 2.3 جراما يوميا، وهو ما يعادل 5.75 جراما من الملح، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب أو أمراض الكلى أو أمراض الكبد، فإن تناول كميات زائدة من الملح بانتظام قد يعرضهم لخطر الإصابة بمشاكل صحية.

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