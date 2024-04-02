5 أعراض تخبرك أنك تعاني من نقص حاد في مستويات أوميجا 3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية دورا محوريا في صحة الجسم، بدءا من وظائف الدماغ والقلب، إلى صحة المفاصل والعينين.

لكن عندما يعاني جسمك من نقص حاد في هذه الأحماض، تواجه العديد من الأعراض التحذيرية، وفقا لموقع "Thehealth".

بشرة جافة وباهتة

التغيير المفاجئ في صحة بشرتك مؤشرا على أن جسمك يعاني من نقص أوميجا 3

تلعب أوميجا 3 دور ا رئيسيا في الحفاظ على الغطاء الدهني للبشرة، ما يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة ومنع الجفاف، والتهيج والاحمرار.

التعب وتقلب المزاج

في حال نقص هذه الأحماض، يشعر المصاب بالتعب المتكرر، وتقلبات في حالته المزاجية.

ألم وتيبس المفاصل

تساعد أحماض أوميجا 3 على مكافحة الالتهابات، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض المفاصل، لذا يسبب انخفاض مستوياتها ألم وتيبس المفاصل.

صعوبة التركيز

الأشخاص الذين يعانون من نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية، يواجهون صعوبة في التركيز والانتباه.

ضعف جهاز المناعة

إذا أصبح جسمك يعاني من نقص في هذه الأحماض، سيواجه جهاز المناعة صعوبة في محاربة العدوى، ما يؤدي إلى ضعف المناعة.

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