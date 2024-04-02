رمضان في الصعيد لعب وضحك وزيت وسكر.. عمل الخير بقى مسابقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

في شهر الخير يسعى المسلمون للتصدق من أجل الفوز بالثواب المضاعف، وفي منفلوط بمحافظة أسيوط قرر مجموعة من الشباب ابتكار طرق جديدة لإيصال المساعدات والصدقات لمستحقيها دون إحراجهم أو التسبب في أ1ى لهم.

المهندس محمود رستم، صاحب الفكرة وقائد المجموعة، يقول لـ"الخليج 365: "قررت ومجموعة من الشباب توجيه المساعدات للأهالي بطريقة مختلفة وبدون إحراج، وسميناها تعالي نلعب، حيث ابتكرنا طريقة اللعب للمكسب، من ناحية نرسم البسمة والضحكة على الوجوه، ومن ناحية أخرى نوصل المساعدات لمستحقيها دون إحراج لما يمتلكه الأهالي في القرى من حساسية تجاه تلك المواق

اختار "محمود" ورفاقه مجموعة من الألعاب من التراث الصعيدي "البلي - تحدي الألوان - والجولف باستخدام عصا خشبية" وغيرها من اللألعاب الترفيهية، حيث يدخل الجميع المسابقة ويحاول المكسب والفائز يحصل على زجاجة زيت أو كيلو سكر وغيرها من المواد الغذائية".

ووفقا لصاحب الفكرة، فالتنافس فغي المسابقات شريف ومضحك وسشهد الكثير من المواقف الطريفة، وينتهي بمساعدات تعود بالفرحة على أسرة كاملة.

وبدأ أصحاب الفكرة في التنقل يوميا بين قرى مركز منفلوط وسط احتفالات باللعبة، وتحول مبتكروها إلى وجوه مألوفة ومعروفة بعد تصوير حلقاتهم وتداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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