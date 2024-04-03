رجل يسحق شقيقه بجرار والسبب صادم ولن تتوقعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ سيد متولي

في حادثة مروعة، قام رجل بسحق شقيقه بجرار بعد نزاع على الأرض بين الاثنين في قرية في منطقة ساهارانبور بولاية أوتار براديش بالهند.

وبحسب موقع انديا، وقع الحادث في قرية تيوايا بالمنطقة، وتم التقاط الحادث المروع بكاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة.

ويظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة للحادث، والذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، المتهم، ويدعى رامكومار، وهو يدهس شقيقه بجرار، الذي شوهد وهو يسير بجانب جدار صغير في فناء منزله.

وفجأة، يندفع جرار مسرع نحو الضحية، أومكومار (65 عاما)، ويسحقه تحت عجلاته الضخمة بينما يهدم أيضا جدار الطوب في أعقابه، كما يظهر في الفيديو.

في الفيديو، شوهد رامكومار وهو يقود الجرار ذهابًا وإيابًا عدة مرات فوق شقيقه حتى عندما حاولت زوجة الضحية، بافيترا، إنقاذ زوجها، تلقت ضربة على رأسها من المتهم.

وأصيب أومكومار بجروح خطيرة في الحادث وتم نقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج حيث لا تزال حالته حرجة.

كما أصيبت زوجته أثناء محاولتها إنقاذ زوجها وتتلقى الرعاية الطبية.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إن نزاعا على أرض الأجداد بين الشقيقين تصاعد، ما أدى إلى اشتباك بينهما.

وقال المسؤول إن المتهم رامكومار، الذي انزعج من ذلك، دهس شقيقه الأصغر بالجرار، ما أدى إلى إصابة الضحية وزوجته.

وقالت الشرطة إنه تم تسجيل قضية ضد رامكومار بناء على شكوى قدمها نجل الضحية، مضيفة أن مزيدا من التحقيقات جارية في القضية.