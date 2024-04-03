ابتسامة ناصعة بلا عناء.. 4 خطوات أساسية قبل تبييض الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يُعد الحصول على ابتسامةٍ ناصعةٍ بيضاء حلمًا يراود الكثيرين، فابتسامةٌ جميلةٌ تُعزّز الثقة بالنفس وتُضفي على مظهرنا سحرًا خاصًا.

ولكن قبل التوجه إلى عيادة الطبيب أو استخدام منتجات تبييض الأسنان المنزلية، من المهمّ اتّباع بعض الخطوات الأساسية لضمان أفضل النتائج وتجنّب أيّ مخاطرٍ محتملة.

تتعرض الأسنان لتصبغات لونية بسبب تدخين السجائر واحتساء القهوة، ما يُفقدها بياضها الناصع. لذا يلجأ الكثيرون إلى تبييض الأسنان.

وكشفت جمعية ProDente الألمانية إن هناك خطوة مهمة قبل إجراء تبييض الأسنان، ألا وهي تنظيف الأسنان بشكل احترافي على يد طبيب أسنان، وذلك لإزالة طبقة البلاك والجير، ما يساعد على ظهور اللون الطبيعي للأسنان مرة أخرى.

وأوضحت الجمعية المعنية بصحة الفم والأسنان أنه بفضل إزالة طبقة البلاك والجير يكون لمادة التبييض تأثير متساوٍ على مينا الأسنان، ما يساعد في الحصول على أسنان ناصعة البياض.

وبصفة عامة، أوصت جمعية ProDente بالاهتمام بنظافة الأسنان للحيلولة دون نشوء طبقة البلاك والجير، حيث ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يومياً بواسطة فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، كما ينبغي تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة خيط الأسنان بمعدل مرة يومياً.

ولتجنب التصبغات اللونية ينبغي الإقلاع عن التدخين والإقلال من شرب القهوة قدر المستطاع.