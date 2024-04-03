ما أسباب التجاعيد الأنفية الشفوية؟ إليك الحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

كشفت مجلة "Stylebook" أن التجاعيد الأنفية الشفوية هي تجاعيد تظهر في منطقة الأنف والشفاه بسبب ترهل الجلد في هذه المنطقة، والذي ينجم عن فقدان الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن المظهر المشدود للبشرة.

وقالت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن فقدان الكولاجين والإيلاستين يرجع إلى أسباب عديدة مثل عملية الشيخوخة الطبيعية (بدءا من عمر 25 عاما) والتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية وفقدان الوزن، بالإضافة إلى نمط الحياة غير الصحي (مثل التدخين وقلة النوم وكثرة التوتر النفسي).

الحقن بحمض الهيالورونية

وعن كيفية مواجهة التجاعيد الأنفية الشفوية، أوضحت مجلة "Stylebook" أنه يمكن التخلص منها بواسطة الحَقن بحمض الهيالورونيك أو بالدهون الذاتية، كما يمكن اللجوء إلى الشد بالخيوط أو تحفيز إنتاج الكولاجين بواسطة إبر الترددات الراديوية.

طرق الوقاية

وللوقاية من التجاعيد الأنفية الشفوية، ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على الرتينول أو حمض الهيالورونيك؛ حيث يحارب الرتينول ما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تتسبب في فقدان الكولاجين والإيلاستين، بينما يعمل حمض الهيالورونيك على ترطيب البشرة وتبطينها من خلال إمدادها بالماء.

وينبغي أيضا حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال استعمال كريم واق من أشعة الشمس ذي عامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.

كما يساعد تدليك الوجه بواسطة "بكرة اليشم" (Jade Roller) مثلاً على إبطاء عملية الشيخوخة الطبيعية، حيث إنه يعمل على تنشيط سريان الدم في الوجه.

وبالإضافة إلى ذلك، تلعب التغذية الصحية دوراً مهماً في الوقاية من التجاعيد الأنفية الشفوية. ولهذا الغرض ينبغي تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل المكسرات والتوت والعنب والرمان والخضروات الورقية الخضراء والشاي الأخضر، حيث تعمل مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة.