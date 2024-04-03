احذر.. فتاة تتعرض لتلف متكرر بالكلى بعد زيارة صالون تصفيف الشعر.. فما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تداولت وسائل الإعلام مؤخرًا قصة شابة تعرّضت لتلفٍ متكرّرٍ في الكلى بعد زيارة صالون تصفيف الشعر.

كما حذر مختصصون طبيون من الآثار الجانبية المحتملة لمنتجات الشعر بعد تعرض فتاة لإصابات في الكلى عقب تلقيها علاجات تمليس الشعر في صالون تجميل، "فوكس نيوز".

وتبعا لتقرير نشر في مجلة New England Journal of Medicine في شهر مارس الماضي، فقد عانت فتاة تونسية مقيمة في فرنسا، تبلغ من العمر 26 عاما، من تلف حاد في الكلى في ثلاث مناسبات مختلفة بين يونيو 2020 ويوليو 2022.

وأوضح أطباء فرنسيون من خلال التقرير عن الارتباط بين بعض منتجات تمليس الشعر وتلف الكلى.

ولم تكن لدى المرأة في دراسة الحالة أي مشاكل صحية سابقة عندما طلبت المساعدة الطبية. وكانت تعاني من القيء والحمى والإسهال وآلام الظهر عندما ذهبت إلى الطبيب.

وأوضح تقرير مجلة New England Journal of Medicine أن "كل نوبة من تلف الكلى الحاد تزامنت مع علاج للشعر في نفس صالون التجميل في اليوم الذي بدأت فيه الأعراض. وأبلغت المريضة عن إحساسها بالحرقان أثناء كل إجراء، تليه تقرحات في فروة الرأس".

وعند الفحص، وجد الطاقم الطبي أن اختبار دمها إيجابي لزيادة مستويات الكرياتينين في البلازما.

والكرياتينين في البلازما هو منتج نفايات يأتي من العضلات، وعندما يدخل الدم، تتم تصفيته عن طريق الكلى.

وعندما تذهب المرأة إلى الصالون، يقوم مصفف الشعر بوضع كريم على شعرها يحتوي على 10% من حمض الغلايوكسيليك. وهذه المادة الكيميائية هي ما يعتقد الأطباء أنها تسببت في تلف الكلى.

ويوضح التقرير: "تقدم هذه النتائج دليلا على أن كريم تمليس الشعر الذي يحتوي على حمض الغليكوسيليك هو المسؤول عن اعتلال الكلية الناجم عن أكسالات الكالسيوم بعد إجراءات فرد الشعر.

وتم تسجيل براءة اختراع حمض الغليكوسيليك وإدخاله مؤخرا في منتجات تمليس الشعر كبديل أكثر أمانا للتركيبات التي تحتوي على الفورمالديهايد. وبالنظر إلى السمية الكلوية المحتملة لحمض الغليوكسيليك الموضعي، يجب تجنب المنتجات التي تحتوي على هذا المركب، ونقترح إيقافها من السوق".