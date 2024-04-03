أغلى من الذهب.. 3 عصائر طبيعية تنظف الكبد في ثوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، فهو يساعد على تصفية الدم من السموم، وإنتاج العصارة الصفراوية التي تساهم في هضم الدهون، وتخزين الفيتامينات والمعادن.

ووفقا لموقع "health"، يساعد شرب 3 عصائر طبيعية يمكنك تحضيرها في المنزل، على تنظيف الكبد وتحسين وظائفه فور تناولها.

عصير الجرجير



يساعد الجرجير على تنقية الدم من السموم والشوائب، وتقليل الالتهابات، ما يؤدي إلى تحسين وظائف الكبد.

طريقة التحضير:



اغسل الجرجير جيدا.

ضع الماء في إناء على النار واتركه حتى يغلي.

أضف الجرجير إلى الماء المغلي واتركه يغلي لمدة 10 دقائق.

ارفع الإناء عن النار واتركه ليبرد.

صفّ العصير واشربه طوال اليوم لمدة 3 أيام.

عصير الشمندر



يُعرف الشمندر بخصائصه الصحية، خاصة فيما يتعلق بصحة الكبد، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتُنقي الدم من السموم والمعادن الثقيلة، ما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.

طريقة التحضير:



اغسل الشمندر جيدا وقطّعه إلى مكعبات صغيرة.

أضف الشمندر إلى الخلاط مع الماء وعصير الليمون.

امزج المكونات جيدا لعدة ثوان.

يمكنك شرب العصير على الريق لمدة 7 أيام للحصول على أفضل النتائج.

عصير البرتقال والزنجبيل



يوفر هذا العصير مزيجًا فريدا من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وكلاهما ضروريان في تنظيف الكبد، وتقليل الالتهابات، ما يساعد على الوقاية من أمراض الكبد المزمنة.

طريقة التحضير:



أضف عصير البرتقال والزنجبيل إلى كوبين من الماء.

اخلط المكونات جيدا.

اترك المزيج لمدة 15 دقيقة.

تناول كوبا واحدا من العصير يوميا على معدة فارغة لمدة 3 أيام.

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