عروض الكحك والبسكويت في عيد الفطر المبارك.. اعرف الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد البحث عن عروض الكحك والبسكويت من أشهر المحلات مثل العبد وإيتوال ومونجيني. إليك بعض العروض التي رصدها "الخليج 365" لأسعار كحك العيد.
أسعار الكحك في العبد 2024
علبة كحك مشكل (كيلو ونصف) 350 جنيه
علبة كحك مشكل (2 كيلو) 460 جنيه
علبة كحك فستق 400 جنيه
علبة كعك شوكولاتة 390 جنيه
أسعار الكحك في إيتوال 2024
علبة كيلو كحك سادة 230 جنيه
علبة كيلو كحك عجوة 230 جنيه
علبة كيلو كحك ملبن 230 جنيه
علبة كيلو بسكويت نشادر 200 جنيه
علبة كيلو بسكويت برتقال 210 جنيه
علبة كيلو بسكويت جوز هند 210 جنيه
علبة كيلو غريبة سادة 280 جنيه
علبة كيلو غريبة مكسرات 330 جنيه
علبة بيتي فور ميكس 300 جنيه
علبة منين سادة 230 جنيه
عروض هايبروان على كحك العيد
علبة كحك ميكس العبد (2.5 كيلو) 600 جنيه
علبة كحك عجمية من إيتوال (24 قطعة) 120 جنيه
علبة كحك بالعجوة (48 قطعة) 230 جنيه
علبة كحك بالملبن (24 قطعة) 120 جنيه
علبة كحك ميكس (1 كيلو) 230 جنيه
علبة كحك وبسكويت (242 قطعة) 1050 جنيه
علبة كحك وبسكويت (4 كيلو من العبد) 1050 جنيه
علبة كحك وبسكويت (1.5 كيلو من العبد) 370 جنيه
علبة غريبة من إيتوال (72 قطعة) 280 جنيه
علبة بسكويت بالبرتقال من إيتوال (64 قطعة) 210 جنيه
علبة بسكويت بالشيكولاتة من إيتوال (64 قطعة) 220 جنيه
علبة بسكويت بالشيكولاتة من إيتوال (32 قطعة) 120 جنيه
أسعار مونجيني 2024
بسكويت نشادر 250 جنيه
بسكويت شكولت (نصف كيلو) 130 جنيه
كحك ساده (كيلو) 230 جنيه
كحك ساده (نصف كيلو) 120 جنيه
علبة كحك عجوة (250 جرام) 60 جنيه
علبة كحك ملبن (250 جرام) 60 جنيه
علبة كحك عين جمل (250 جرام) 75 جنيه
علبة كحك بندق (250 جرام) 90 جنيه
علبة كحك فسدق (250 جرام) 110 جنيه
علبة كحك عجميه (250 جرام) 70 جنيه
علبة كحك مشكل 275 جنيه
علبة كحك مشكل 275 جنيه
علبة كحك 2 دور فوشيا 790 جنيه
بيتي فور ابيض (نصف كيلو) 190 جنيه
بيتي فور شيكولاتة (نصف كيلو) 190 جنيه
بيتي فور مشكل (نصف كيلو) 190 جنيه
علبة بيتي فور شرقي مشكله 250 جنيه
علبة بيتي فور سناكس 320 جنيه
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