عروض الكحك والبسكويت في عيد الفطر المبارك.. اعرف الأسعار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد البحث عن عروض الكحك والبسكويت من أشهر المحلات مثل العبد وإيتوال ومونجيني. إليك بعض العروض التي رصدها "الخليج 365" لأسعار كحك العيد.

أسعار الكحك في العبد 2024

علبة كحك مشكل (كيلو ونصف) 350 جنيه

علبة كحك مشكل (2 كيلو) 460 جنيه

علبة كحك فستق 400 جنيه

علبة كعك شوكولاتة 390 جنيه

أسعار الكحك في إيتوال 2024

علبة كيلو كحك سادة 230 جنيه

علبة كيلو كحك عجوة 230 جنيه

علبة كيلو كحك ملبن 230 جنيه

علبة كيلو بسكويت نشادر 200 جنيه

علبة كيلو بسكويت برتقال 210 جنيه

علبة كيلو بسكويت جوز هند 210 جنيه

علبة كيلو غريبة سادة 280 جنيه

علبة كيلو غريبة مكسرات 330 جنيه

علبة بيتي فور ميكس 300 جنيه

علبة منين سادة 230 جنيه

عروض هايبروان على كحك العيد

علبة كحك ميكس العبد (2.5 كيلو) 600 جنيه

علبة كحك عجمية من إيتوال (24 قطعة) 120 جنيه

علبة كحك بالعجوة (48 قطعة) 230 جنيه

علبة كحك بالملبن (24 قطعة) 120 جنيه

علبة كحك ميكس (1 كيلو) 230 جنيه

علبة كحك وبسكويت (242 قطعة) 1050 جنيه

علبة كحك وبسكويت (4 كيلو من العبد) 1050 جنيه

علبة كحك وبسكويت (1.5 كيلو من العبد) 370 جنيه

علبة غريبة من إيتوال (72 قطعة) 280 جنيه

علبة بسكويت بالبرتقال من إيتوال (64 قطعة) 210 جنيه

علبة بسكويت بالشيكولاتة من إيتوال (64 قطعة) 220 جنيه

علبة بسكويت بالشيكولاتة من إيتوال (32 قطعة) 120 جنيه

أسعار مونجيني 2024

بسكويت نشادر 250 جنيه

بسكويت شكولت (نصف كيلو) 130 جنيه

كحك ساده (كيلو) 230 جنيه

كحك ساده (نصف كيلو) 120 جنيه

علبة كحك عجوة (250 جرام) 60 جنيه

علبة كحك ملبن (250 جرام) 60 جنيه

علبة كحك عين جمل (250 جرام) 75 جنيه

علبة كحك بندق (250 جرام) 90 جنيه

علبة كحك فسدق (250 جرام) 110 جنيه

علبة كحك عجميه (250 جرام) 70 جنيه

علبة كحك مشكل 275 جنيه

علبة كحك مشكل 275 جنيه

علبة كحك 2 دور فوشيا 790 جنيه

بيتي فور ابيض (نصف كيلو) 190 جنيه

بيتي فور شيكولاتة (نصف كيلو) 190 جنيه

بيتي فور مشكل (نصف كيلو) 190 جنيه

علبة بيتي فور شرقي مشكله 250 جنيه

علبة بيتي فور سناكس 320 جنيه

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