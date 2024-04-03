تنظف الكلى والكبد.. مشروبات احرص على تناولها آخر أيام رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يجب الاهتمام بتناول مجموعة محددة من المشروبات خلال الأيام المتبقية في شهر رمضان المبارك، لتعزيز صحة الكلى والكبد وتنظيفهما من السموم والمواد الضارة.

وبحسب ما ذكره دكتور أسامة صلاح ، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ الخليج 365، أن هناك قائمة مشروبات صحية تساهم في تنظيف الكبد والكلى، وتشمل ما يلي:

العصائر الحمضية



تعد العصائر الحمضية مثل البرتقال والليمون غنية بفيتامين سي، له تأثير مذهل، حيث يحفز انتاج الانزيمات التي تساعد على التخلص من السموم، وتنظف الكلى والكبد وتعمل على تطهيرهم، نظرًا لاحتوائهم على الألياف ومضادات الأكسدة

عصائر الخضروات الورقية



تحتوي الخضروات الورقية على الكلوروفيل المذهل في قدرته على إزالة السموم من مجرى الدم وينظف الكلى والكبد من السموم، وذلك لخصائصه الغذائية حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف التي تدعم صحة الجسم بما في ذلك الكبد والكلى.

شرب الماء



المياه من المشروبات الطبيعية التي لها أهمية كبيرة في تطهير الكبد والكلى وتنظيفها من السموم، كما أن رطوبة الجسم لها دور كبير في القضاء على السموم والفضلات، مما يعزز صحة الكلى والكبد.

عصير التوت



يحتوي التوت على قيمة غذائية عالية، حيث يعد غني بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تطهر الكبد والكلى من السموم بشكل طبيعي ، وتدعم الصحة بشكل عام.

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