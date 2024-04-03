لن تتخيل ما يحدث للكلي عند تناول المشروبات الغازية - مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول المشروبات الغازية من العادات الغذائية الضارة التي يحرص عليها العديد من الأشخاص، دون معرفة تأثيرها على صحة الكلى.

لذا في هذا الصدد، إليك تأثير تناول المشروبات الغازية على صحة الكلى، وفقًا لما ذكره موقع flkidney، medicalnewstoday.

كشفت دراسة أمريكية، أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من المشروبات الغازية المحلاة بالسكريكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة مقارنة بأولئك الذين لا يفعلون ذلك.



حيث قام الباحثون بإجراء فحص حول استهلاك المشروبات الغازية بين 3003 من الرجال والنساء الأمريكيين من أصل أفريقي الذين كان عمرهم 54 عامًا في المتوسط ​​ولم يكن لديهم أمراض الكلى.



وبعد متابعة المشاركين لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات، وجد الباحثون أن 185 شخصًا، أو 6%، أصيبوا بأمراض الكلى المزمنة.



وبعد أن أخذ الباحثون في الاعتبار العوامل التي يمكن أن تساهم في تلف الكلى مثل التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والخمول.



وجدوا أن تناول المشروبات الغازية بشكل أساسي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 61%، كما تأكدوا أن الصودا من الأسباب الرئيسية لذلك.

استهلاك المشروبات الغازية



تحتوي المشروبات الغازية على الفوسفوريك، الذي تبين له علاقة بحدوث تغيرات بولية لتعزيز خطر الإصابة بحصوات الكلى، كما أن الإفراط في تناوله يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويعتبر تلك عوامل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

أعراض الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، تشمل ما يلي :



1- انخفاض الطاقة والشعور بالتعب المستمر.

2- عدم القدرة على التركيز.

3- المعاناة من صعوبة النوم.

4- جفاف البشرة والشعور بالحكة.

5- الرغبة المتكررة في التبول.

6- تورم الأطراف السفلية.

7- تشنج العضلات.

8- فقدان الشهية.

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