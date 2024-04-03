ب 5 جنيه فقط.. هذا النوع من الخضار يقي من مرضي السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الخس من الخضروات الورقية الخضراء غني بالعديد من العناصر الغذائية، ومضادات الأكسدة، وله العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تنظيم سكر الدم.

والخس من الخضروات المتوفرة داخل الأسواق المصرية ومحلات الخضروات ويتراوح سعرها ما بين 5 جنيهات مصري.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة أن الخس لا يرفع من مستويات السكر بالدم، بل يساعد على امتصاصه لأنه غني بالألياف.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الخس يساعد على تحسين الأنسولين مما يسمح للجسم باستخدام السكر بشكل فعال.

وأشارت إلى أن الخس غني بالعديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين k وهو ضروري لصحة العظام، وفيتامين سي وهو مضاد للأكسدة ومعزز قوي للمناعة.

وأيضًا يحتوي على فيتامين A والبوتاسيوم وهما مهمان لصحة النظر والقلب والضغط.

وأيضًا له العديد من الفوائد الصحية الأخرى مثل ما يلي:

تحسين الهضم.

ترطيب البشرة.

تحسين النوم.

تحسين الحالة المزاجية.

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