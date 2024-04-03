كذبة أبريل 2024.. تعرف على اليوم وتاريخه وأصله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



يتم الاحتفال بالأول من أبريل من كل عام باعتباره يوم “كذبة إبريل” في عدة دول حول العالم، هذا يوم مخصص للضحك والنكات والسعادة اللامحدودة عندما يعبث الناس مع أحبائهم من خلال مقالب غير ضارة.



في هذه المناسبة، يأتي الناس بأفكار مضحكة لمفاجأة أحبائهم أو أصدقائهم ثم يكشفون في النهاية أن كل ذلك كان مزيفًا بشكل أساسي، قيل أو تم فعله للاحتفال بهذه المناسبة، ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن نكاتنا ليست مؤذية لأحد.

تاريخ وأصل يوم كذبة أبريل



أصل يوم كذبة إبريل غير معروف ولكن يُعتقد أن هذه الممارسة تعود إلى عام 1582 عندما قدم جريجوري الثالث عشر التقويم الجريجوري، بحسب ndtv.

بدأ الاحتفال بهذا اليوم بعد أن قدم جريجوري الثالث عشر التقويم الجريجوري، وأكد أن التقويم الجديد سيبدأ في 1 يناير، لكن في الإصدار الأقدم من التقويم، كانت السنة تبدأ في 1 أبريل تقريبًا.

لذلك، عندما تم تبديل التقويمات، استمر بعض الناس في الاحتفال بالعام الجديد من الأسبوع الأخير من شهر مارس وحتى الأول من أبريل، ثم بدأ الناس في السخرية من أولئك الذين تمسكوا بالتقويم القديم، وهكذا بدأت ممارسة يوم كذبة إبريل.

ومن المعروف أيضًا أن المؤرخين يربطون يوم كذبة إبريل بـ "مهرجانات مثل هيلاريا"، والتي تعني باللاتينية البهجة، في هذا اليوم، كان الناس في روما القديمة يرتدون ملابس تنكرية، ويسخرون من بعضهم البعض ويلعبون الألعاب.

ويرتبط يوم كذبة إبريل أيضًا بالاعتدال الربيعي، وهو اليوم الأول من فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، ويأتي هذا اليوم أيضًا في أعقاب مهرجان هولي الهندي، ومهرجان سيزداه بيدار الفارسي، من المثير للدهشة أن المهرجانات في أوائل الربيع تتضمن أشكالًا مختلفة من المرح والرعونة.

الاحتفالات



يعد هذا اليوم بمثابة تذكير بألا نأخذ أنفسنا على محمل الجد وأن نتقبل الجانب المضيء من الحياة، كما أنه يوفر استراحة تشتد الحاجة إليها من رتابة الحياة الروتينية وفرصة للانغماس في بعض المرح.

تتضمن الاحتفالات بيوم كذبة إبريل إلقاء النكات المرحة وممارسة الخدع والمقالب على الناس.

يُنصح بإبقاء المقالب غير ضارة لأن المناسبة تدور حول الاستمتاع ومشاركة اللحظات الرائعة، ويجب أيضًا عدم نشر معلومات مضللة تحت ستار المقالب لأنها يمكن أن تفسد المناسبة.

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