تخفض نسبة السكر وضغط الدم.. مكون غذائي يفعل العجائب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



مع تعدد الأطعمة على موائد شهر رمضان، يبحث كثيرون عن الأفضل لصحتهم.

وبحسب موقع Pharmeasy، هناك طعام قد يفعل العجب بجسمك، إذ يخفض نسبة السكر في الدم ويضبط ضغط الدم أيضا.

بذور السمسم وسكر الدم



ويمكن لتناول حفنة بسيطة من بذور السمسم بعد وجبة الإفطار أن يخفض نسبة السكر في الدم، كما يحارب الالتهابات لاحتوائه على مضادات أكسدة صحية تعمل على مكافحة تأكسد خلايا جسم الإنسان.

بذور السمسم وضغط الدم



بذور السمسم تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، لاحتوائها على الماغنيسيوم الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية.

بذور السمسم والمناعة



بذور السمسم أيضا تحارب الميكروبات والعدوى وتعزز المناعة ضد الإصابة بالأمراض.

بذور السمسم والشبع



بذور السمسم تشعرك بالشبع لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية الصحية، وبالتابي يمكن لها الحفاظ على الوزن خلال شهر رمضان.

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