احذر شرب الشاي في هذا الوقت.. تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

شرب الشاي بعد الإفطار من العادات الشائعة خلال شهر رمضان الكريم، خاصة بين مدمني الكافيين الذين لا يطيقون انتظارا حتى يتناولوا مشروبهم المفضل، وكذلك بعد السحور مباشرة.

يقول الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إنه يجب تجنب شرب الشاي قبل النوم بساعات قليلة، لاحتوائه على مادة الكافيين التي تمنع إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم النوم.

كما حذر خلال حديثه لـ"الخليج 365" من شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة، بسبب تفاعل الكافيين مع امتصاص الحديد والكالسيوم.

وأشار إلى أن تناول الشاي على معدة فارغة كذلك يسبب تهيج المعدة وزيادة حموضتها.

ومن أضرار الإفراط في شرب الشاي خلال اليوم كذلك، زيادة احتمالية الإصابة بالأرق، والقلق، واضطرابات الجهاز الهضمي.

نصائح طبية لشرب الشاي بأمان

اختيار شاي خالي من الكافيين أو قليل الكافيين قبل النوم.

يجب الانتظار ساعة على الأقل بعد تناول الطعام قبل شرب الشاي.

تناول الشاي مع وجبة خفيفة لتجنب تهيج المعدة.

شرب الشاي باعتدال خلال اليوم.



وشدد على أن تأثيرات الكافيين تختلف من شخص لآخر.

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