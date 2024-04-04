ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللوبيا مرة واحدة في الأسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي



اللوبيا من أنواع البقوليات التي يفضل كثيرون تناولها، لمذاقها المميز وأيضا لفوائدها الصحية الكبيرة، لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناولها مرة واحدة أسبوعيا؟.. هذا مانذكره لكم وفق لما جاء في موقع

خفض مستويات الكوليسترول



- اللوبيا يمكن أن تساعد على خفض مستوى الكوليسترول، إذ إنها مصدرا ممتاز للألياف والبروتينات الغذائية القابلة للذوبان، والتي تلعب دورًا مهمًا في تقليل كمية الكوليسترول السيئ الموجود في بلازما الدم، كما أنها تحتوي على مركبات ستيرويد تسمى فيتوستيرول، وهي فعالة للغاية في الحفاظ على مستويات الكوليسترول.

الوقاية من الجذور الحرة



تحتوي اللوبيا على العديد من مضادة للأكسدةوفيتامين أ وفيتامين سي، لذا يمكن أن يساعد استهلاكها في التخلص من الجذور الحرة الضارة والتي يمكن أن تمنع نمو الخلايا السرطانية.



تنظيم مستويات السكر في الدم



- كونها غنية بالألياف القابلة للذوبان، تعد اللوبيا كحل رائع لمرض السكري، فأنها تنظم مستويات السكر في الدم.

الوقاية من أمراض القلب



- المستقلبات الثانوية الفلافونويد الموجودة في اللوبيا، تساهم في الوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية، من خلال تناولها بإنتظام.



الوقاية من السكتة الدماغية



يساعد اللجين الموجود في اللوبيا وهو عبارة عن مجموعة من الاستروجين النباتي التي يساهم في الوقاية من السكتة الدماغية وهشاشة العظام.

علاج الأنيميا وفقر الدم



وبسبب احتواء اللوبيا على نسب عالية من الحديد، فإنها تساعد على علاج الأنيميا وفقر الدم وتحسين الدورة الدموية وتسريع التئام الجروح.



إنقاص الوزن



اللوبيا من البقوليات منخفضة السعرات الحرارية والكوليسترول، ما يجعلها من الأطعمة المفيدة لمن يرغبون في إنقاص الوزن.



الحفاظ على صحة البشرة



محتوى البروتين العالي من اللوبيا مفيد أيضًا لبشرتنا، حيث تناولها يعزز من إصلاح الجلد ويساعد في الحفاظ على صحته.

تقوية الشعر



كونها مصدرًا غنيا بمضادات الأكسدة، فإن اللوبيا فعالة جدًا للحفاظ على صحة الشعر وتقويته وجعله لامعا.

تقوية الجهاز المناعي



تحتوي اللوبيا على مستويات مرتفعة من فيتامين سي، الذي يساعد في تعزيز قدرة جهاز المناعة لديك، لمحاربة العديد من الڤيروسات والعدوي.

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