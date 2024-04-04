واقعة مروعة.. شاب يطير في الهواء بعد انقلاب سيارته وهذا ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

عاش شاب كويتي لحظات صادمة بعدما "طار" في الهواء نتيجة انقلاب سيارته، لكنه نجا بأعجوبة.

وانتشر مقطع فيديو متداول لشاب انقلبت سيارته، قبل أن يخرج منها بعدما طار في الهواء على شاطئ أبو الحصاني في الكويت.

الشاب كان يحاول التفحيط على الشاطئ وهو يلمس المياه بأحد جانبي السيارة، لكنه فقد السيطرة عليها وانقلب عدة مرات وطار في الهواء.

وسقط الشاب بعدما قذفته السيارة خارجها في مياه البحر، ثم نهض سالما وخرج لأصدقائه.

في أواخر أيام رمضان.. 5 أبراج الأكثر حظ وفرج وسعادة

هذا ما يحدث للكلى عند تناول البلح باللبن - مفاجأة

إصابة امرأة بـ"القاتل الصامت" بعد ظهور هذه الأعراض - احذرها

بهارات صديقة لصحة الكلى استبدلها بالملح

5 أعراض تخبرك أنك تعاني من نقص حاد في مستويات أوميجا 3