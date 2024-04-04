احذر..هذه الأشياء لايجب وضعها في حوض المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي



تعتاد الكثير من ربات البيوت على إلقاء العديد من الأشياء أو بقايا الأطعمة في بالوعة حوض المطبخ، مثل قشور البيض والمكرونة والزيوت، وهذه العادة خاطئة حيث تتسبب في انسداد الأنابيب وحدوث العديد من المشاكل في نظام الصرف الخاص بالحوض، والرائحة الكريهة مع مرور الوقت.

ووفق ماأورد موقع"insider"، يوجد العديد من بقايا الطعام التي يجب عليك تجنب إلقائها في البالوعة:

-قشور البيض:



يمكن أن تسبب قشور البيض ضررا في انسداد أنابيب الصرف في حالة وضعها في الحوض، لذا يجب التخلص منها على الفور بإلقائها في سلة المهملات.

-بقايا القهوة:



يؤدي وضع بقايا القهوة في البالوعة إلى حدوث بعض المشاكل في نظام الصرف الصحي، حيث أنها تصبح عبارة عن كتلة صلبة تتراكم داخلها ولاتذوب.

-زيت القلي المستخدم:



وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن الزيت المستخدم الذي لم يتم التخلص منه بشكل صحيح، يمكن أن يساعد في تلوت ما يعادل إمدادات المياه لمدة عام لـ 50 شخصًا.

لذا من الأفضل تجنب إلقاء الزيت المستعمل في بالوعة الحوض، عليك الاتصال بمركز إعادة التدوير المحلي أو مركز النفايات لمعرفة ما إذا كان لديهم بنك نفط حيث يمكنك التخلص منه بأمان.



-المكرونة:



تعتاد الكثير من ربات البيوت على تصفية المكرونة في الحوض، ولكن ما لا تعرفه البعض أن يمكن أن تسقط بقايا المكرونة في الحوض، مايؤدي إلى انسداد المواسير سريعًا، لأنها من الأطعمة التي تصبح لينة مع الماء.

-دهون اللحوم:



يجب أن تبقي دهون اللحوم بعيدا عن الحوض، حيث تتجمد الدهون المتبقية في المقلاة بعد القلي في درجة حرارة الغرفة، لذلك عند سكب

هذه الدهون فمن المحتمل أن يبرد ويتصلب داخل الأنابيب.

فضلا عن تبدأ رائحة الدهون أيضًا في التعفن، لذا يفضل وضعها في وعاء به ماء ساخن لإزالة الدهون أو امسحيها بمنشفة ورقية.

-الأدوية منتهية الصلاحية:



لايجب وضع الأدوية منتهية الصلاحية في الحوض، حيث يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في هذه الأدوية، يمكن أن تتسبب في انسداده.

ووفقًا لوكالة مكافحة التلوث في مينيسوتا، لايجب التخلص من الأدوية في بالوعة الحوض، لذلك من الأفضل التخلص منها عن طريق خلطها بالخل أو الملح، ووضعها في زجاجة وإغلاقها بإحكام ثم إلقائها في القمامة.

-الخضروات:



تنظيف الخضروات الورقية مثل البقدونس يؤدي إلى انسداد الحوض لأن بعض أوراقه تسقط في الصرف وتتراكم مع الوقت وتلتصق بجدار الأنابيب، ولا تنصرف مع المياه الجارية، لذا يجب تجنب تنظيف الخضروات الورقية بعيدا عن الحوض.



-بقايا الطلاء:



ينصح تجنب سكب المزيد من الطلاء في البالوعة، نظرًا لأنه يحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تلوث المياه والتربة، فضلا انسداد الأنابيب أيضًا عندما تجف.

-الدقيق:



وضع الدقيق في البالوعة، يتسبب في مشكلة كبيرة، لأن عندما تسقط عليه قطرات المياه، يتحول إلى كتل من العجينة تشبه الصمغ يمكن أن تتصلب داخل الأنابيب، وبالتالي يؤدي إلى انسداد الصرف.

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