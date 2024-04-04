دراسة تكشف : تأثير التدخين الإلكتروني على صحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت أبحاث جديدة، سبب حديث عن تأثير التدخين الإلكتروني على صحة القلب، حيث يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 19%.

وبحسب موقع healthday، يبدأ مرض قصور القلب في كثير من الأحيان بعد نوبة قلبية، وينطوي على ضعف القلب، بحيث لا يتمكن من ضخ الدم بشكل فعال.

وأعد الدراسة الدكتور يعقوب بن الحسن، وهو طبيب مقيم في ميدستار هيلث في بالتيمور، استناداً إلى قاعدة بيانات الصحة الوطنية الأمريكية لمقارنة استخدام السجائر الإلكترونية، وتشخيص قصور القلب لدى ما يقرب من 176 ألف بالغ، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

وبلغ متوسط عمر المشاركين 52 عاماً، وكان 60.5% منهم من الإناث، وبلغت فترة المتابعة 4 سنوات.

وكان واضحاً تأثير التدخين الإلكتروني على حالة معينة من حالات قصور القلب، وهي التي تتصلب فيها عضلة القلب، بحيث لا يمتلئ القلب بالدم كما ينبغي بين الانقباضات.

وأشارت النتائج إلى أن السلطات الصحية لا تعتبر التدخين الإلكتروني بديلاً صحياً للتدخين، وإنما تنصح بالجمع بين استشارات الإقلاع عن التدخين والأدوية، كأفضل طريقة للتخلص من هذه العادة.

في أواخر أيام رمضان.. 5 أبراج الأكثر حظ وفرج وسعادة

هذا ما يحدث للكلى عند تناول البلح باللبن - مفاجأة

إصابة امرأة بـ"القاتل الصامت" بعد ظهور هذه الأعراض - احذرها

بهارات صديقة لصحة الكلى استبدلها بالملح

5 أعراض تخبرك أنك تعاني من نقص حاد في مستويات أوميجا 3