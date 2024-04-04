لن تتخيل .. أين توجد الدهون المتحولة الضارة في القلب ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تحذر الجمعية الألمانية للتغذية من تأثير الدهون المتحولة على صحة القلب، وذلك لقدرتها في رفع مستويات الكوليسترول الضار، وخفض الكوليسترول الجيد، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين والأزمات القلبية.

وأوضحت الجمعية أن الدهون المتحولة تنشأ عند هدرجة الزيوت النباتية لتحويلها إلى دهون صلبة، مشيرة إلى أن المواد الغذائية المحتوية عليها تشمل السمن الصناعي والوجبات السريعة، مثل البطاطس المحمرة والدجاج المقلي.

وتوجد الدهون المتحولة أيضاً في الوجبات الجاهزة، مثل البيتزا المجمدة والمخبوزات المصنعة، مثل الدونات والكرواسون والحلويات، والوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس.

وللحفاظ على صحة القلب، ينبغي الإقلال من الأطعمة المحتوية على الدهون المتحولة قدر المستطاع، مع مراعاة الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، والإقلاع عن التدخين والخمر.

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