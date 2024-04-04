استشاري تغذية يفجر مفاجأة عن الأكل المسبك.. مفيد للصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ينصح الأطباء دوما بتجنب تناول الأطعمة المسبكة أو الدسمة، حيث يمكن أن تسبب عسر الهضم أو الشعور بالغثيان، مما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أوضح أن "الأكل المسبك" يحتوي على العديد من الفوائد.

وكشف استشاري التغذية خلال برنامج "صحتنا أولا"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الطعام المسبك لا يضر بالصحة كما يعتقد معظم الأشخاص، ولكن بشرط تناوله باعتدال.

وأضاف فهمي، أن الإكثار من تناول الطعام المسبك يؤثر سلبا على الجسم، مشيرا إلى أن الطماطم تحتوي على مادة الليكوبين، والتي تذوب في الدهون، وتخرج عند تسخينها.

وأوضح عماد أنه أثناء تسخين الطماطم مع السمن يسهم ذلك في جعل امتصاص زيت الليكوبين بشكل أسهل، وبالتالي يستفيد منه الجسم.

وتابع أن مادة الليكوبين المضادة للأكسدة تسهم في تقليل التهابات البروستاتا، وتحسين أداء القلب وتنشيط العضلة.

واختتم أن الأكل المسبك لا يسبب أي أضرار، ولكن تكمن المشكلة في الإسراف.

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