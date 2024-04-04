لماذا لا يحتاج معظم الآسيويين إلى مزيل العرق؟ الچينات أحد الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

لا يستخدم معظم الآسيويين مزيل العرق على عكس بقية العالم، ترجع أسباب ذلك لعدة عوامل بحسب ما ذكر موقع bright side:

اكتشاف الجين "ذو الرائحة الكريهة":

كشفت دراسة حديثة من جامعة بريستول أن وجود أو عدم وجود جين ABCC11 هو العامل الحاسم في تحديد رائحة الإبط.

ارتباط الجين بشمع الأذن:

في البداية، اعتقد العلماء أن هذا الجين مسؤول فقط عن تماسك شمع الأذن، إذ يجعله جافًا أو رطبًا.

جفاف شمع الأذن وقلة الرائحة:

80% إلى 95% من سكان شرق آسيا لديهم شمع أذن جاف، بينما يمتلك الأشخاص الأفارقة والأوروبيين شمع أذن رطب.

نقص الجين ABCC11:

يعاني الآسيويون من نقص الجين ABCC11، مما يجعل شمع الأذن جافًا ويفتقر إلى المادة التي تغذي البكتيريا.

تأثير نقص الجين على رائحة العرق:

يحدث نفس الشيء مع عرق الآسيويين، إذ أنهم لا يمتلكون رائحة كريهة لأن البكتيريا لا تجد ما تتغذى عليه.

الاختلافات بين الجنسين:

يستمر معظم النساء في استخدام مزيل العرق، حتى لو لم يكن لديهن الجين "ذو الرائحة الكريهة".

الضغط الاجتماعي:

يشير علماء الوراثة إلى أن الضغط الذي يمارسه المجتمع هو السبب وراء استمرار البعض في اتباع بعض الإجراءات الصحية غير الضرورية.

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