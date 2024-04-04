لماذا لا يحتاج معظم الآسيويين إلى مزيل العرق؟ الچينات أحد الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:
لا يستخدم معظم الآسيويين مزيل العرق على عكس بقية العالم، ترجع أسباب ذلك لعدة عوامل بحسب ما ذكر موقع bright side:
اكتشاف الجين "ذو الرائحة الكريهة":
كشفت دراسة حديثة من جامعة بريستول أن وجود أو عدم وجود جين ABCC11 هو العامل الحاسم في تحديد رائحة الإبط.
ارتباط الجين بشمع الأذن:
في البداية، اعتقد العلماء أن هذا الجين مسؤول فقط عن تماسك شمع الأذن، إذ يجعله جافًا أو رطبًا.
جفاف شمع الأذن وقلة الرائحة:
80% إلى 95% من سكان شرق آسيا لديهم شمع أذن جاف، بينما يمتلك الأشخاص الأفارقة والأوروبيين شمع أذن رطب.
نقص الجين ABCC11:
يعاني الآسيويون من نقص الجين ABCC11، مما يجعل شمع الأذن جافًا ويفتقر إلى المادة التي تغذي البكتيريا.
تأثير نقص الجين على رائحة العرق:
يحدث نفس الشيء مع عرق الآسيويين، إذ أنهم لا يمتلكون رائحة كريهة لأن البكتيريا لا تجد ما تتغذى عليه.
الاختلافات بين الجنسين:
يستمر معظم النساء في استخدام مزيل العرق، حتى لو لم يكن لديهن الجين "ذو الرائحة الكريهة".
الضغط الاجتماعي:
يشير علماء الوراثة إلى أن الضغط الذي يمارسه المجتمع هو السبب وراء استمرار البعض في اتباع بعض الإجراءات الصحية غير الضرورية.
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