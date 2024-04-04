حسن الصباح وزوجته| نموذج للعلاقات السامة.. استشاري نفسي يفسر ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تناولت هند البنا استشاري علم النفس والعلاقات الأسرية، في تحليلها النفسي لشخصية حسن الصباح و زوجته دنيا زادة في مسلسل "الحشاشين" طبيعة العلاقة بينهما، واصفة إياها بـ "العلاقة السامة".

و تطرقت البنا في منشورها عبر صفحتها على فيسبوك، إلى تحليل شخصية حسن الصباح من منظور علم النفس، واصفة إياه بـ "الشخصية النرجسية".

العلاقة السامة:

تُعرّف العلاقات السامة بأنها العلاقات التي تتسم بالاستغلال والتبعية، وغالباً ما تكون بين أشخاص يعانون من اضطرابات شخصية. و في حالة حسن الصباح، يُعتقد أنه يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية، حيث يُظهر شعوراً متضخماً عن نفسه و هوساً بآرائه وأفكاره، و يسعى لفرضها على الآخرين.

استغلال دنيا زادة:

تُشير البنا إلى أن حسن الصباح استغل زوجته دنيا زادة لتغذية ذاتيته و شعوره المتضخم بذاته، و على الرغم من ادعاءه بالحب والتضحية، إلا أنه كان في الواقع يعتمد عليها لتعزيز ثقته بنفسه و شعوره بالأهمية.

تطور العلاقة:

تُلاحظ البنا تطور العلاقة بين حسن و دنيا زادة بعد قتله لابنه. فمع اكتشاف دنيا زادة لطبيعة شخصيته الحقيقية، و شعورها بالاستغلال، تحاول مواجهته و التخلص منه. و تُشير البنا إلى أن محاولة دنيا زادة قتل حسن لم تكن فقط انتقاماً لموت ابنها، بل أيضاً انتقاماً من شعورها بالاستغلال و خيبة أملها في شخصه.

خطورة العلاقات السامة:

تُؤكد البنا على خطورة العلاقات السامة، و خاصةً على ضحايا الشخصيات النرجسية. و تُشير إلى أن ضحايا هذه الشخصيات يصبحون أكثر فهماً لشخصيتهم و يساهمون في إشباع ذاتيتهم و أفكارهم عن أنفسهم. و لكن عندما يكتشفون الضرر الذي يلحق بهم، تصبح رغبتهم في الانتقام قوية جداً.