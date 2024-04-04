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حسن الصباح وزوجته| نموذج للعلاقات السامة.. استشاري نفسي يفسر ذلك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تناولت هند البنا استشاري علم النفس والعلاقات الأسرية، في تحليلها النفسي لشخصية حسن الصباح و زوجته دنيا زادة في مسلسل "الحشاشين" طبيعة العلاقة بينهما، واصفة إياها بـ "العلاقة السامة".

و تطرقت البنا في منشورها عبر صفحتها على فيسبوك، إلى تحليل شخصية حسن الصباح من منظور علم النفس، واصفة إياه بـ "الشخصية النرجسية".

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تُعرّف العلاقات السامة بأنها العلاقات التي تتسم بالاستغلال والتبعية، وغالباً ما تكون بين أشخاص يعانون من اضطرابات شخصية. و في حالة حسن الصباح، يُعتقد أنه يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية، حيث يُظهر شعوراً متضخماً عن نفسه و هوساً بآرائه وأفكاره، و يسعى لفرضها على الآخرين.

استغلال دنيا زادة:

تُشير البنا إلى أن حسن الصباح استغل زوجته دنيا زادة لتغذية ذاتيته و شعوره المتضخم بذاته، و على الرغم من ادعاءه بالحب والتضحية، إلا أنه كان في الواقع يعتمد عليها لتعزيز ثقته بنفسه و شعوره بالأهمية.

تطور العلاقة:

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تُلاحظ البنا تطور العلاقة بين حسن و دنيا زادة بعد قتله لابنه. فمع اكتشاف دنيا زادة لطبيعة شخصيته الحقيقية، و شعورها بالاستغلال، تحاول مواجهته و التخلص منه. و تُشير البنا إلى أن محاولة دنيا زادة قتل حسن لم تكن فقط انتقاماً لموت ابنها، بل أيضاً انتقاماً من شعورها بالاستغلال و خيبة أملها في شخصه.

خطورة العلاقات السامة:

تُؤكد البنا على خطورة العلاقات السامة، و خاصةً على ضحايا الشخصيات النرجسية. و تُشير إلى أن ضحايا هذه الشخصيات يصبحون أكثر فهماً لشخصيتهم و يساهمون في إشباع ذاتيتهم و أفكارهم عن أنفسهم. و لكن عندما يكتشفون الضرر الذي يلحق بهم، تصبح رغبتهم في الانتقام قوية جداً.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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