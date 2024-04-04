لماذا يواجه الرجال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم؟.. "خليك راجل" أحد الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تتمتع النساء بقدرة على التعبير عن مشاعرهن مقارنة بالرجال، بينما يشعر الرجال بمشاعر مثل الحزن والفرح والغضب، ويواجهون صعوبة أكبر في التعبير عنها بشكل صريح.

العوامل المؤثرة على كتمان المشاعر لدى الرجال، نستعرضها بحسب موقع bright side:

1. الضغط الاجتماعي:

يلعب الضغط الاجتماعي دورًا هامًا في تكوين تصورات الذكورة.

فمصطلح "كن رجلاً" يُستخدم لفرض صفات مثل القوة والتحكم واللامبالاة على الرجال.

2. قلة المهارات:

لم يتعلم الكثير من الرجال كيفية التعبير عن مشاعرهم بشكل صريح.

فنشأتهم في بيئة اجتماعية تُحرمهم من التعبير عن مشاعرهم الحزينة أو الضعيفة، تجعلهم غير متأكدين من كيفية التعامل مع هذه المشاعر.

3. الاختلافات العصبية:

تشير الدراسات بحسب ما نشر bright side، إلى أن الجسم الثفني، وهو جزء من الدماغ يربط بين نصفيه، يكون أكبر عند النساء منه عند الرجال.

4. التعبير عن المشاعر بطرق مختلفة:

بينما تميل النساء إلى التعبير عن مشاعرهن بشكل مباشر، يميل الرجال إلى التعبير عن مشاعرهم من خلال سلوكيات مثل العدوان أو الانسحاب.

5. تأثير كتمان المشاعر على الصحة العقلية:

يؤدي كتمان المشاعر إلى تراكمها، مما قد يُسبب مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب.

الآثار السلبية لكتمان المشاعر:

صعوبة التواصل في العلاقات:

يواجه الرجال صعوبة في التواصل مع شريكاتهم حول مشاعرهم، مما قد يُسبب سوء فهم وخلافات.

الابتعاد عن العلاقات الاجتماعية:

قد ينسحب الرجال من العلاقات الاجتماعية خوفًا من الظهور بضعف أو عدم قدرة على التحكم بمشاعرهم.

اللجوء إلى سلوكيات ضارة:

قد يلجأ بعض الرجال إلى سلوكيات ضارة مثل التدخين أو تعاطي المخدرات أو العنف كطريقة للتعامل مع مشاعرهم.

الحلول المقترحة:

كسر الصور النمطية عن الذكورة:

يجب تغيير النظرة الاجتماعية للذكورة لكي تتضمن التعبير عن المشاعر.

تعلم مهارات التعبير عن المشاعر:

يجب مساعدة الرجال على تعلم كيفية التعبير عن مشاعرهم بشكل صريح.

خلق بيئة آمنة للتعبير عن المشاعر:

يجب توفير بيئة آمنة للرجال للتعبير عن مشاعرهم دون خوف من الحكم أو الانتقاد.

تشجيع طلب المساعدة:

يجب تشجيع الرجال على طلب المساعدة من مختصين في الصحة النفسية عند الحاجة.

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