زميلة عمل تُسمم زميلتها الحامل لمنعها من إجازة الأمومة.. هكذا تم كشف خطتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

اتُهمت امرأة صينية بمحاولة إنهاء حمل زميلتها في العمل عن طريق تسميم مياهها لمنعها من أخذ إجازة أمومة وبالتالي تجنب عبء العمل الأكبر.

في واحدة من أكثر حالات الحوادث المتعلقة بالعمل إثارة للصدمة والتي تم الإبلاغ عنها في الصين، زُعم أن عاملة في مؤسسة تابعة للحكومة في مقاطعة هوبي حاولت إنهاء حمل زميلتها في العمل عن طريق تسميم مياهها بشكل متكرر لتجنب عبء العمل.

وبحسب موقع central odditty، تم كسف أمر هذه الخطة عندما لاحظت الضحية أن مذاق الماء الخاص بها أصبح غريبًا، بغض النظر عن مصدره.

في البداية، كانت مقتنعة بأن مصدر المياه هو مصدر المياه الخاص بالمكتب، لكن الطعم استمر حتى بعد أن تحولت إلى استخدام المياه المعبأة في زجاجات.

وقال أحد أصدقاء الضحية الذي لم يذكر اسمه إن شخصا ما في المكتب ربما يحاول تسميمها، وقررت المرأة التأكد من ذلك باستخدام الهاتف المحمول لتسجيل مكتبها وأي شخص يقترب منه بالفيديو.

هكذا ألقت القبض على أحد زملائها متلبسا وهم يسكبون مادة تشبه المسحوق في زجاجة المياه الخاصة بها قبل أن تبتعد بسرعة وتغادر دون أن يلاحظ أحد.

وفقًا للقطات شاشة لمحادثات WeChat، عند مواجهتها، قالت المسممة المشتبه بها إنها تلاعبت بمياه الضحية لأنها لم تكن قادرة على تحمل عبء العمل الإضافي بنفسها.

وقد أبلغت الضحية الشرطة بالفعل ويجري التحقيق، وتتعامل السلطات مع هذه القضية بمنتهى الجدية، إذ أنه إذا تبين أن المشتبه بها كانت تتصرف بقصد التسبب في ضرر ، فقد يشكل ذلك جريمة، بغض النظر عن طبيعة المادة التي كانت تستخدمها.

انتشرت هذه الحالة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، إذ أعرب معظم المستخدمين عن صدمتهم من الواقعة.

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