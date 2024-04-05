4 فيتامينات ومعادن سحرية تساعدك على إنقاص الوزن.. نجدها في هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تؤدي العديد من الفيتامينات دورا حيويا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحويل الطعام إلى طاقة، ما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان الوزن بشكل أسرع.

فيتامينات تساعد على إنقاص الوزن

فيتامينات ب:

تشمل فيتامين ب1، ب6، ب12، وهذه الفيتامينات ضرورية لعملية التمثيل الغذائي، حيث تساعد على تحويل الطعام والبروتينات إلى طاقة، ما يعزز التمثيل الغذائي، وبالتالي إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

يُفضل الحصول على فيتامينات ب من المصادر الغذائية الطبيعية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مثل الأرز البني، والشوفان، والقمح الكامل، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

فيتامين د

يسهم أيضا في حرق الدهون الموجودة في منطقة البطن، ويمكنك الحصول عليه من التعرض للشمس، وأيضا من الطعام، مثل زيت كبد السمك السردين التونة سمك السلمون منتجات الألبان بجميع مشتقاتها.

الحديد

من المعادن الضرورية التي تؤدي دورا رئيسيا في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، من تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع الخلايا في الجسم إلى حرق الدهون، ويوجد في العديد من الأطعمة، مثل اللحوم، الفول، الأرز البني، المكسرات، الخضروات الورقية، فول الصويا.

الماغنسيوم

الماغنيسيوم عنصر أساسي لعملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة، ما يجعله خيارا مثاليا للحفاظ على صحة جيدة ووزن مثالي.

ويمكنك الحصول عليه من أطعمة، مثل المكسرات والبذور،البقوليات، السبانخ، الموز

سمك السلمون، البطاطا.

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