تعرف على متلازمة "فون ويليبراند"

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قالت جمعية الهيموفيليا الألمانية إن متلازمة "فون ويليبراند" هي اضطراب وراثي يؤثر على قدرة الدم على التجلط.

يحدث ذلك بسبب نقص أو عيب في بروتين الدم يسمى عامل فون ويليبراند، يلعب عامل فون ويليبراند دورًا مهمًا في عملية التجلط ، حيث يساعد على ربط الصفائح الدموية ببعضها البعض وبالأوعية الدموية التالفة.

وأضافت الجمعية أن المصابين بهذه المتلازمة لديهم نقص فيما يسمى بعامل "فون ويليبراند" أو أن هذا العامل لا يعمل بشكل صحيح بسبب وجود خلل، موضحة أن هذا العامل عبارة عن بروتين يلعب دوراً مهماً في تخثر الدم؛ حيث إنه يضمن أن تتجمع خلايا الدم معاً وتتخثر في حالة حدوث نزيف.

وأردفت الجمعية أنه إلى جانب العامل الوراثي قد ترجع متلازمة "فون ويليبراند" إلى أسباب أخرى مثل قصور الغدة الدرقية وزيادة الصفائح الدموية وتكوّن أجسام مضادة لعامل "فون ويليبراند" وتركيب صمام صناعي للقلب، وخاصة الصمام الأبهري.

الأعراض

وبطبيعة الحال تتمثل أعراض متلازمة "فون ويليبراند" في نزيف الأنف والكدمات، والحيض الشديد لدى المرأة.

ويتم علاج متلازمة "فون ويليبراند" بواسطة الأدوية، التي تساعد على تخثر الدم، في حين يحظر على المرضى تناول أدوية سيولة الدم مثل الأدوية المحتوية على حمض "أسيتيل الساليسيليك".

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