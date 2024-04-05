ضربات القلب في الصباح..  إليك أسباب صحية محتملة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد الصباح الباكر وقتًا ذروة لحدوث مشاكل ضربات القلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب أو النوبات القلبية.

يمكن أن يكون ذلك بسبب العديد من العوامل، مثل التغيرات الهرمونية وضغط الدم وتدفق الدم.

أظهرت العديد من الدراسات أن اضطرابات ضربات القلب القاتلة المحتملة (عدم انتظام ضربات القلب البطيني) من المرجح أن تحدث في الصباح عند الاستيقاظ.

وحتى الآن لم يتم فهم آلية التحفيز بشكل كامل، لكن دراسة حديثة أجراها باحثون من إمبريال كوليدج لندن كشفت أن اضطرابات القلب هذه مرتبطة بالارتفاع الطبيعي لهرمون التوتر، الكورتيزول، والذي يصل إلى ذروته في دمنا في الصباح.

ميديكال إكسبريس

وفي الدراسة التي أجريت على الفئران، وجدوا أن الكورتيزول يرتبط بمستقبل معين في خلايا القلب. وينتقل المستقبل إلى النواة، حيث يؤثر على الجينات التي تنظم القنوات الأيونية في غشاء الخلية، والتي تتحكم في نبضات القلب.

ومع تغير نشاط القنوات الأيونية، يصبح القلب أكثر عرضة للخطر لأنه من السهل على النبضات الكهربائية المنتظمة، التي تسبب ضربات القلب المنتظمة، أن تتحلل إلى نشاط أكثر فوضوية أو عدم انتظام ضربات القلب.

ويتأثر إيقاع الكورتيزول اليومي، أو الليلي، بالنوم، مع زيادة في الكورتيزول قبل دقائق فقط من استيقاظ الفرد.

كما أن اكتشاف الارتباط يثير احتمالات التوصل إلى علاجات جديدة في هذا المجال.

وسعت الدكتورة أليسيا ديسوزا من المعهد الوطني للقلب والرئة (HNLI) وزملاؤها لتبيان أن حقن دواء يثبط مستقبلات الكورتيزول في الفئران يمنع التغيرات الصباحية في القنوات الأيونية، وبالتالي يمنع أيضا التعرض الصباحي لاضطرابات ضربات القلب.

وقالت ديسوزا: "قلوبنا هي أعضاء مختلفة فعليا في أوقات مختلفة من اليوم. فهي أكثر عرضة للخطر في الصباح الباكر بسبب إيقاعات الساعة البيولوجية القديمة، التي تطورت على مدى ملايين السنين. وجميع الأنواع لديها هذه القواسم المشتركة، لذلك على الرغم من أن دراستنا أجريت على الفئران، فإننا نعتقد أن هذا ينطبق بشكل مباشر على قلوب الإنسان والثدييات".

وأوضح البروفيسور جيمس ليبر، المدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية: "إن عدم انتظام ضربات القلب البطيني يمكن أن يحدث في أي وقت، وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي، والسكتة القلبية المفاجئة، والموت. ومن المهم أن نواصل التحقيق في أسباب عدم انتظام ضربات القلب حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها".

وتابع: "تكشف هذه الدراسة المثيرة للاهتمام على الفئران عن حل محتمل للغموض الذي يجعل عدم انتظام ضربات القلب البطيني أكثر شيوعا في الصباح. وتحديد ارتفاع الكورتيزول باعتباره الجاني يمكن أن يسمح لنا باستكشاف خيارات علاجية جديدة يمكن أن تقلل من عدم انتظام ضربات القلب لدى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وسيكون من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كانت هذه النتائج تظهر أيضا لدى البشر".

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