 دواء للسكري يساعد في إبطاء تقدم مرض باركنسون.. ما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعدّ مرض باركنسون من الأمراض العصبية التنكسية المزمنة التي تُسبب أعراضًا حركية مثل الرعاش والبطء في الحركة وتيبس العضلات.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة إندبندنت، أن تطور الأعراض الحركية، مثل الرعشات وبطء الحركة، تباطأ لدى المرضى الذين تناولوا العلاج المسمى ليكسسيناتيد (lixisenatide).

وينتمي الدواء إلى مجموعة من الأدوية تسمى منبهات مستقبلات الببتيد 1 الشبيهة بالجلوكاجون (أو منبهات GLP-1R) والتي تعمل عن طريق محاكاة عمل هرمون الأمعاء الطبيعي الذي يتم إنتاجه بعد تناول الطعام.

ويحفز هذا الهرمون إطلاق الإنسولين من البنكرياس، ما يساعد خلايا الجسم على امتصاص الجلوكوز الذي يتحول في النهاية إلى طاقة.

وهناك صلة معروفة بين مرض باركنسون والسكري من النوع الثاني، حيث تشير الأبحاث إلى أن المصابين بداء السكري لديهم خطر أكبر للإصابة بمرض باركنسون.

وبحسب الأبحاث السابقة فإن المصابين بمرض باركنسون والذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني غالبا ما يعانون من تطور أسرع في أعراضهم.

كما تم الإبلاغ عن أن المصابين بداء السكري الذين يعالجون بالأدوية لديهم خطر أقل للإصابة بمرض باركنسون.

وقال الدكتور ريتشارد وايز، مدير التطوير السريري في علاج باركنسون: "يسعدني أن أرى النتيجة السريرية الإيجابية للغاية والرائدة لتجربة ليكسسيناتيد، والتي يمكن أن يكون لها معنى حقيقي للأشخاص الذين يعيشون مع مرض باركنسون".

وشملت دراسة LixiPark نحو 21 مركزا بحثيا مختلفا تابعا لشبكة NS-Park في جميع أنحاء فرنسا، وتضمنت نحو 156 مشاركا تم تشخيص إصابتهم بمرض باركنسون مؤخرا. وقد عولجوا إما باستخدام دواء ليكسسيناتيد، المرخص لعلاج مرض السكري، أو دواء وهمي مع دواء باركنسون المعتاد.

وتباطأ تطور الأعراض الحركية لدى أولئك الذين يتلقون علاج الليكسيسيناتيد، في حين استمرت الأعراض الحركية لدى المشاركين في مجموعة الدواء الوهمي في التقدم.

وكانت النتائج متسقة في نهاية الدراسة التي استمرت 12 شهرا وبعد شهرين من توقف العلاج. ويقول الباحثون إن هناك حاجة الآن إلى دراسات أعمق.

وقال البروفيسوران فاسيليوس مايسنر وأوليفييه راسكول، الباحثان الرئيسيان في الدراسة: "على مدى 30 عاما، كنا نحاول فهم كيفية إبطاء التدهور المرتبط بمرض باركنسون بمرور الوقت. وفي هذا السياق، فإن النتائج الإيجابية لتجربة المرحلة الثانية من Lixipark التي أظهرت تقدما أقل في الأعراض الحركية لمرض باركنسون على مدار عام تشكل خطوة مهمة إلى الأمام في الإدارة المستقبلية للمرض. ونحن نتطلع إلى تأكيد هذه النتائج المشجعة في المستقبل، من أجل ترجمة هذه النتائج إلى الممارسة السريرية".

وقال مسعود حسين، أستاذ علم الأعصاب بجامعة أكسفورد: "نتائج هذه التجربة مشجعة حقا للمصابين بمرض باركنسون. وبعد عام، كان المرضى الذين كانوا يتناولون الدواء أفضل حالا في تحركاتهم بشكل ملحوظ من أولئك الذين لم يتناولوا الدواء. ومع ذلك، فإن النتائج لا تقدم دليلا قاطعا على أن الدواء له تأثير وقائي على الدماغ لإبطاء تطور المرض بشكل فعال".

وأشار إلى أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار الآثار الجانبية، حيث حدث الغثيان لدى 46% من الذين يتلقون ليكسسيناتيد، وحدث التقيؤ لدى 13%.

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