تناول هذا المشروب ينظف دهون الشرايين ويقى من ارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الماء من المشروبات التي تساعد على تنظيف دهون الشرايين وتقليل الكوليسترول، وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الماء من المشروبا المفيدة لصحة الجسم، والتي تساعد على تحسين صحة الشرايين، وتنظيفها من الدهون، خاصة عند تناوله على الريق بعد الصيام.

فوائد تناول الماء على الريق

وأشارت إلى أن تناول كوبين من الماء على الريق مفيد للغاية ويساعد على طرد سموم الجسم، ويتم ذلك عن طريق التبول، والتعرق.

وأضافت أن شرب الماء على الريق يحسن أيضا من عملية الهضم، ويسهل من دخول الحمام، ويقي من الإمساك، وأيضا يحسن الماء، من ترطيب الجسم، ويحسن من البشرة، ويمنع الجفاف.

مشروبات تحسن مستوى الكوليسترول في الدم

وأضافت أن هناك مشروبات أخرى تحسن من مستوى الكوليسترول بالدم، ومنها ما يلي:

1- الشاي الأخضر.

2- البنجر.

3- عصير الليمون.

4- عصير الخضروات الورقية.

5- عصير الليمون بالنعناع.