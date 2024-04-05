يقي من النوبة القلبية والسكتة الدماغية.. طعام سحري يعالج ارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فهذا يعني أن لديه الكثير من المادة الدهنية المعروفة باسم الكوليسترول في الدم، على الرغم من أنه لا يشكل خطورة في البداية، إلا أنه مع مرور الوقت يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية مسببا انسدادها.

وهذا يمكن أن يمنع تدفق الدم بشكل صحيح عبر الشرايين، ولهذا السبب فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول يعد عامل خطر رئيسي لحالات الطوارئ الطبية مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية ، بحسب صحيفة إكسبريس.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول، ومن بينها النظام الغذائي، على وجه التحديد، تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول لديك.

لكن إجراء تغييرات معينة على نظامك الغذائي يمكن أن يكون له أيضًا تأثير معاكس، إذا كنت معرضًا لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول أو تتطلع إلى خفض مستوياته، فيجب عليك إعادة النظر في ما تأكله.

تحدث خبيران حول كيفية خفض مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق تعديل قائمة الإفطار.

كشفت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت وأخصائية التغذية كاري روكستون عن مزيجي الطعام والشراب الأفضل لخفض نسبة الكوليسترول.

وأوصت لي بتناول الشوفان وكوب من الشاي الأخضر، والتي يمكن تناولها على وجبة الإفطار في رمضان.

وأوضحت أن "أحد أفضل الطرق لخفض نسبة الكولسترول في الدم من خلال النظام الغذائي هو تناول الشوفان بانتظام".

الشوفان عبارة عن حبوب كاملة تحتوي على ألياف سميكة ولزجة قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان.

وتابعت لي: "بيتا جلوكان لزج، ويرتبط بالصفراء التي تحتوي على الكوليسترول في الأمعاء الدقيقة، ما يمنع إعادة امتصاصه في مجرى الدم، بدلاً من ذلك، تمر الصفراء والكوليسترول عبر الأمعاء ويتم إخراجهما في البراز، ليس لدى الكبد خيار سوى إنتاج المزيد من الصفراء، والتي يستخدم فيها الكوليسترول من مجرى الدم."

وكشفت: "أولئك الذين يشربون كوبين أو أكثر من الشاي الأخضر يوميا لديهم مستويات أقل من الكولسترول الإجمالي وانخفاض بنسبة 22 إلى 33 في المائة في أمراض القلب والأوعية الدموية."

ووفقا للدكتور لي، يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مادة البوليفينول "بشكل استثنائي".

البوليفينول عبارة عن مضادات أكسدة "قوية" لها فوائد صحية محددة للبشر.

وقالت: “يحتوي الشاي الأخضر على ضعف محتوى مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأسود.

وأضافت: “وجد أيضًا أن شرب عصير البرتقال يخفض ضغط الدم مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، ومن المطمئن أن الدراسات لم تجد أيضًا أي تأثير على وزن الجسم أو التحكم في نسبة السكر في الدم عندما يشرب الناس كوبًا يوميًا من عصير الفاكهة، مما يدل على أنه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، يعتقد العلماء أن عصير البرتقال له آثار صحية إيجابية لأنه غني بمادة البوليفينول المحددة التي تسمى هسبيريدين."

وأوصت بعصير البرتقال الذي يتم شراؤه من المتجر بدلاً من عصير البرتقال محلي الصنع.