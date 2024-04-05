"حبك برص وعشرة خرس".. ما حكاية هذا المثل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

"حبك برص وعشرة خرس"، من أكثر الأمثال الشعبية المُتداولة على ألسنة الكثير حتى يومنا هذا.

مثل شعبي يُحذر من العلاقات غير المتكافئة

أوضح الدكتور عادل سالم، كاتب وباحث في الأدب الشعبي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، "أن حبك برص وعشرة خرس"، مثل شعبي قديم يُستخدم من قبل الأمهات لبناتهن، للتعبير عن خوفهن على بناتهن من الوقوع في علاقات غير مستقرة ومتكافئة.

فمن وجهة نظر الأم، تصر الابنة على الارتباط بشخص سيئ السمعة أو فاشل أو من مستوى لا يناسب أسرتها.

لذا، تلجأ في هذا الموقف إلى استخدام المثل كأداة لتحذير ابنتها من قرار خاطئ قد تُقدم عليه.

البرص.. أكثر من مجرد حيوانا غير جذاب

وأضاف: "تشير كلمة برص إلى حيوان صغير ذي جلد متغير الألوان غير جذاب، لكن دلالة الكلمة تتجاوز ذلك بكثير، حيث ورد أمر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بقتله، وذلك لسبب صحي مهم، حيث إنه يسبب مرضا جلديا لمن يتناول طعام تعرضا لتلوثه".

دلالة كلمة "خرس"

وتابع، يواجه البعض الذين يتواصلون مع الشخص الذي انعقد لسانه عن الكلام تحديات جمة، تتطلب تركيزا كاملا لفهم إشاراتهم، فما بالك إذا ازداد العدد ليصل إلى عشرة خرس؟

معاناة مُضاعفة

وأوضح "سالم"، أن المقصود بالعبارة أن الارتباط بهذه العلاقة تجعلك تعاني معاناة، المصاب بمرض جلدي والشخص الذي لا يتحدث.

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