محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الكبد عضو مهم بالجسم، لذا من المهم التعرف على العلامات التي تكشف حاجته إلى التخلص من السموم،

وبحسب هيلث لاين، إليك 10 علامات تكشف حاجة الكبد إلى التخلص من السموم، وهي:

التعب

الشعور بالتعب طوال الوقت هو مؤشر على أن كبدك بحاجة إلى الاهتمام.

يعد التعب أحد الأعراض الأكثر شيوعًا التي أبلغ عنها المرضى الذين يعانون من تلف الكبد.

رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة هي مؤشر محتمل آخر على أن الكبد يعاني.

زيادة الوزن

وهذا مؤشر آخر على أن الكبد يحتاج إلى المساعدة، زيادة الوزن حول منطقة البطن تشير إلى خلل في الكبد.

الصداع

يمكن أن تعني نوبات الصداع المتكررة عدة أشياء، أحدها هو تلف الكبد، لا يستطيع الكبد غير الطبيعي تصفية السموم ويمكن أن يسبب الصداع.

لسان مطلي باللون الأبيض

يشير اللسان السميك والأبيض إلى أنك أهملت كبدك.

اللسان هو مؤشر كبير على صحة الجهاز الهضمي بما في ذلك الكبد.

حنين السكر

تم الإبلاغ عن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المحملة بالسكر لدى المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد الفيروسي الحاد.

انخفاض التمثيل الغذائي

عندما يكون الكبد غير قادر على العمل بشكل صحيح فإنه يجد صعوبة في استقلاب العناصر الغذائية والدهون بشكل صحيح.

يؤدي تراكم السموم في الكبد إلى إبطاء معدل التمثيل الغذائي في الجسم.

الغثيان

يعد هذا أحد الآثار الضارة العديدة عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح.

عدم تحمل الرائحة

وهذا أحد الآثار غير المعروفة للكبد السيئ، قد يشير عدم تحمل الروائح القوية إلى ضرورة فحص الكبد.

آلام في المعدة

يعد الألم في الجانب الأيمن من المعدة من الأعراض الشائعة التي أبلغ عنها المرضى الذين يعانون من مشكلة في الكبد.

كيفية إزالة السموم من الكبد؟

أفضل طريقة للحفاظ على نظافة الكبد هي تناول طعام نظيف.

تجنب الأطعمة المصنعة.

اهتم دائمًا بشرب الماء.

حاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الألياف.

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